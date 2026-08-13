Nella buia serata di Salisburgo, Brian Madjo illumina la notte dei Villans. Il giovane talento dell'Aston Villa, pur uscendo sconfitto dalla finale di Supercoppa Europea contro il Paris Saint-Germain, si regala il lusso del gol scrivendo un importante record personale.

Il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa Europea

Conassente, Unai Emery ha deciso di schierare dal primo minuto in una finale di Supercoppa Europea il giovanissimo, preferito addirittura a. Il 17enne inglese ha subito ripagato la fiducia del tecnico spagnolo con impegno e presenza in area di rigore, firmando anche la rete del momentaneo pareggio dei Villans grazie alla trasformazione del cross di. Successivamente, la serata per la squadra di Birmingham non terminerà al meglio grazie al gol del definitivo 2-1 siglato da Doué, il quale regalerà la seconda Supercoppa Europea di fila ai parigini di Luis Enrique

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Brian Madjo dell'Aston Villa viene contrastato da Willian Pacho del Paris Saint-Germain durante la partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nonostante la delusione, però, Madjo può uscire da Salisburgo a testa altissima, avendo dimostrato di poter stare nel calcio dei "grandi" nonostante la giovanissima età, riscrivendo anche la storia della competizione europea. All'età di 17 anni e 212 giorni, infatti, è diventato il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa Europea superando il precedente record di Patrick Kluivert nella finale di Supercoppa del 1996, quando l'olandese segnò all'età di 19 anni e 220 giorni.

La storia di Brian Madjo

💬 "I think he (Kvaratskhelia) can win this trophy (Ballon d'Or) as well"



Unai Emery with nothing but positive words about PSG star Kvicha Kvaratskhelia 🌟



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Figlio di genitori camerunensi,nasce a Enfield (Inghilterra) il 12 gennaio 2009 insieme al fratello gemello Bradley (anche lui calciatore, militante nell'U17 del Metz) ma trascorre tutta la sua infanzia a Lussemburgo. Calcisticamente,cresce infatti nel cuore verde dell'Europa, giocando nelle giovanili lussemburghesi per poi fare il grande salto in Francia, firmando con ile facendo tutta la trafila: dalle giovanili fino a qualche sporadica presenza in prima squadra. Negli anni transalpini, l'attaccante inglese si distingue per la sua grande fisicità e, soprattutto, per i suoi 193 cm attirando l'interesse dell'

A seguito di un trasferimento a Birmingham tutt'altro che semplice, bloccato inizialmente dalla FIFA a causa della violazione di una norma sui trasferimenti internazionali dei minori, a cui i Villans faranno ricorso riuscendo ad ottenere il via libera, Brian Madjo inizia la sua avventura alla corte di Unai Emery incantando il pre-campionato dell'Aston Villa. Nelle sue prime esperienze in maglia Lions, il 17enne mette a segno una doppietta nel match amichevole contro il Walsall e un gol contro il Real Sociedad convincendo Emery a schierarlo titolare nella finale di Supercoppa Europea contro il PSG andata in scena ieri.

Come visto, l'attaccante inglese ha risposto presente e, ancora una volta con una rete, attirando gli occhi del grande calcio europeo e iniziando, forse, l'ascesa di quella che si presuppone essere una grande carriera.