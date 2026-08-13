"I rigori non erano nel contratto", riferisce il Fulham
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In occasione del XXXVI Costa del Sol Trophy, organizzato dal Malaga, l'avversario di questa stagione è stato il Fulham. Gli inglesi, guidati dall'ex allenatore ad interim del Real Madrid Arbeloa, sono passati ben due volte in vantaggio, grazie alle reti di Sessegnon e, poi, di Iwobi. In mezzo il momentaneo pareggio di Chupe e il gol nel finale di Jauregi, su calcio di rigore. Quest'ultimo ha causato l'ira di Arbeloa, che è stato espulso e ha abbandonato il campo con i suoi giocatori prima dei tiri di rigore.
Il parapigliaIn questa estate di preparazione all'inizio della stagione ufficiale, abbiamo assistito a delle amichevoli dal tasso agonistico estremamente elevato, sfociate, in un secondo momento, in spintoni, liti ed espulsioni. Ma ciò che è accaduto in quel di Malaga, dove si è tenuto l'annuale Costa del Sol Trophy, giunto alla 36esima edizione, ha dell'incredibile. Infatti, quando la partita si apprestava a terminare 1-2 in favore del Fulham, il calcio di rigore assegnato agli spagnoli ha acceso la miccia.
Protagonista il nuovo allenatore dei Cottagers, Alvaro Arbeloa. Il tecnico spagnolo non ha gradito la decisione dell'arbitro e, dopo la trasformazione del penalty, mentre tutto lo stadio, come da tradizione del trofeo, aspettava i tiri di rigore, ha battibeccato con Oritz Arias, fischietto della gara, fino a farsi espellere. L'incredulità manifestata dagli spalti, però, ha toccato l'apice quando i calciatori inglesi hanno abbandonato il campo, insieme al loro manager, dirigendosi immediatamente negli spogliatoi. Peccato che il regolamento del torneo preveda i tiri di rigore al termine dei 90 minuti.
😳 Insólito final en el amistoso entre el Málaga 2-2 Fulham— El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 12, 2026
🟥 Arbeloa fue expulsado del partido tras protestar una jugada y el equipo inglés se retiró del campo sin disputar los penaltis
🗣️ El Málaga ha confirmado que no estaba en el contrato los penaltis y que, de haberlos… pic.twitter.com/Pfpxp0Ie1g
La giustificazioneA causa dei tantissimi fischi dello stadio La Rosaleda, casa del Malaga, il Fulham ha dovuto chiarire espressamente il motivo di non presentarsi dagli undici metri: "I rigori non erano nel contratto. Se li avessimo tirati, avremmo perso il volo di ritorno". Non sappiamo, ovviamente, i termini contrattuali ma, l'espulsione e i battibecchi che ne sono conseguiti potevano essere decisamente evitati. Gli organizzatori, così, si sono trovati costretti ad assegnare il trofeo alla squadra ospitante che, per stemperare la tensione e ricordare che si trattava di un'amichevole, ha tirato dei calci di rigore sotto la curva senza portiere, festeggiando comunque con la propria gente.
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