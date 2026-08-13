Arbeloa e Fernando Torres firmano la pace nel derby giovanile: saluto, abbraccio e gesti d'affetto

In occasione del XXXVI Costa del Sol Trophy, organizzato dal Malaga, l'avversario di questa stagione è stato il Fulham. Gli inglesi, guidati dall'ex allenatore ad interim del Real Madrid Arbeloa, sono passati ben due volte in vantaggio, grazie alle reti di Sessegnon e, poi, di Iwobi. In mezzo il momentaneo pareggio di Chupe e il gol nel finale di Jauregi, su calcio di rigore. Quest'ultimo ha causato l'ira di Arbeloa, che è stato espulso e ha abbandonato il campo con i suoi giocatori prima dei tiri di rigore.

Il parapiglia

In questa estate di preparazione all'inizio della stagione ufficiale, abbiamo assistito a delle amichevoli dal tasso agonistico estremamente elevato, sfociate, in un secondo momento, in spintoni, liti ed espulsioni. Ma ciò che è accaduto in quel di Malaga, dove si è tenuto l'annuale Costa del Sol Trophy, giunto alla 36esima edizione, ha dell'incredibile. Infatti, quando la partita si apprestava a terminare 1-2 in favore del, il calcio di rigore assegnato agli spagnoli ha acceso la miccia.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, osserva il campo prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabéu, il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Protagonista il nuovo allenatore dei Cottagers, Alvaro Arbeloa. Il tecnico spagnolo non ha gradito la decisione dell'arbitro e, dopo la trasformazione del penalty, mentre tutto lo stadio, come da tradizione del trofeo, aspettava i tiri di rigore, ha battibeccato con Oritz Arias, fischietto della gara, fino a farsi espellere. L'incredulità manifestata dagli spalti, però, ha toccato l'apice quando i calciatori inglesi hanno abbandonato il campo, insieme al loro manager, dirigendosi immediatamente negli spogliatoi. Peccato che il regolamento del torneo preveda i tiri di rigore al termine dei 90 minuti.

😳 Insólito final en el amistoso entre el Málaga 2-2 Fulham



🟥 Arbeloa fue expulsado del partido tras protestar una jugada y el equipo inglés se retiró del campo sin disputar los penaltis



🗣️ El Málaga ha confirmado que no estaba en el contrato los penaltis y que, de haberlos… pic.twitter.com/Pfpxp0Ie1g — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 12, 2026

La giustificazione