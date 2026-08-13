Unai Emery preferisce andar oltre il risultato. Dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain in finale di Supercoppa Europea (2-1), giocata non alla pari dei parigini a causa di diverse pesanti assenze (come Watkins, Konsa ed Emiliano Martinez), il tecnico dei Villans ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno elogiando non solo la prestazione di squadra ma, in particolar modo, l'impatto dei giovani come Madjo (autore del gol del momentaneo pareggio) ed Hemmings.

Emery: "I giovani hanno dimostrato di poter scendere in campo"

Intervistato in zona mista dopo la sconfitta in Supercoppa ha dapprima voluto esaltare le prestazioni dei diversi giovani talenti in campo dichiarando: "Madjo e Hemmings? Le loro esperienze e il fatto di vivere giornate come questa sono molto importanti.ha giocato oggi perché nel precampionato ha dimostrato la sua capacità di lavorare. L'importante è mantenere la costanza e continuare a giocare al livello mostrato oggi".

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, indica durante la partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Proprio sulle scelte di formazione, l'allenatore dell'Aston Villa ha spiegato: "Oggi abbiamo disputato una partita valida per la conquista di un trofeo e abbiamo deciso di schierare i giocatori che si sentivano pronti a scendere in campo. Abbiamo cercato di evitare rischi per alcuni giocatori, che ovviamente sono molto importanti, ma è fondamentale il modo in cui li gestiamo. Sono davvero felicissimo perché abbiamo utilizzato alcuni giovani giocatori che si allenavano con noi l'anno scorso ma non giocavano. C'è ancora del lavoro da fare, ma hanno dimostrato di poter essere vicini a scendere in campo".

"Sono orgoglioso dei miei giocatori"

💬 "I think he (Kvaratskhelia) can win this trophy (Ballon d'Or) as well"



Unai Emery with nothing but positive words about PSG star Kvicha Kvaratskhelia 🌟



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Continuando,parlato della squadra e delle assenze: "La scorsa settimana abbiamo avuto alcuni giocatori infortunati, ma si sono ripresi in fretta. Dovevamo essere intelligenti nella scelta della strategia di gioco per questa partita. Sono contento delle decisioni prese.voleva giocare. Gli ho detto di continuare a riposare".

Infine, sul deludente risultato contro il PSG, l'ex tecnico di Siviglia e Arsenal ha affermato: "Oggi credo che la squadra abbia risposto in modo fantastico dal punto di vista tattico. Hanno guardato il PSG negli occhi. Volevo questo trofeo, ma dovevo preparare la partita tenendo conto delle circostanze. Sono orgoglioso dei miei giocatori. Ma non è una vittoria. Giocavamo per un trofeo".