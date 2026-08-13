Il PSG non si ferma più: a Salisburgo, i francesi battono 2-1 l'Aston Villa e conquistano la seconda Supercoppa Europea consecutiva, dopo quella del 2025 contro il Tottenham. Decisive le firme di Kvaratskhelia e Doué, simboli dell'armata parigina.

PSG-Aston Villa: Kvara apre, Doué decide

La partita si accende al 20' del primo tempo con la fiammata di, servito proprio dae che firma il vantaggio delcon una conclusione precisa. Il vantaggio, però, non spegne l', che reagisce poco prima dell'intervallo con la rete storica del 17enne, alla sua prima presenza con il club inglese, diventando cosi il piùnella storia della Supercoppa UEFA.

Nella ripresa il PSG aumenta però la pressione e al 61' torna avanti: lo stesso Doué, autore dell'assist per il georgiano, riceve palla e trova la rete del definitivo 2-1. Il gol viene inizialmente segnalato e annullato per fuorigioco, ma il VAR corregge la decisione e convalida il vantaggio francese. Nel finale i Villans provano a riaprire la gara, ma la squadra di Luis Enrique resiste e, al triplice fischio, si porta a casa il suo quarto trofeo della stagione, e il secondo europeo.

SALIBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

PSG, l'ennesimo titolo di una stagione storica

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Kvara e Doué: la coppia che sta facendo sognare Parigi

La Supercoppa Europea completa una stagione straordinaria per il, che dopo il successo ine in, hanno conquistato anche laper il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal lo scorso 31 maggio: conin panchina, il club parigino ha cosi trasformato il suo dominio nazionale in una vera e propriaeuropea. La Supercoppa, inoltre, proprio come la Champions, vale il secondo successo consecutivo nella competizione.La copertina della notte, e della stagione parigina, è inevitabilmente per i due marcatori,. Il georgiano ha chiuso la sua stagione da protagonista assoluto in, dove è stato eletto, mentre il giovane talento francese sta continuando il suo percorso diin maniera esponenziale, portandolo tra i talenti più importanti del calcio europeo. Con 19 gol e 10 assist per il primo e 14 gol e 9 assist per il secondo, il PSG non può che aggrapparsi ai propri, che hanno fatto la differenza in un altra notte europea. Due, due giovani fuoriclasse e un PSG che non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il