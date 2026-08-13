Il PSG supera l'Aston Villa e aggiunge anche la Supercoppa Europea alla sua bacheca della stagione, dopo Ligue 1, Supercoppa di Francia e Champions League
PSG pigliatutto, ai parigini va anche la Supercoppa: la festa dopo la vittoria con l'Aston Villa
Il PSG non si ferma più: a Salisburgo, i francesi battono 2-1 l'Aston Villa e conquistano la seconda Supercoppa Europea consecutiva, dopo quella del 2025 contro il Tottenham. Decisive le firme di Kvaratskhelia e Doué, simboli dell'armata parigina.
PSG-Aston Villa: Kvara apre, Doué decideLa partita si accende al 20' del primo tempo con la fiammata di Kvicha Kvaratskhelia, servito proprio da Désiré Doué e che firma il vantaggio del Paris Saint-Germain con una conclusione precisa. Il vantaggio, però, non spegne l'Aston Villa, che reagisce poco prima dell'intervallo con la rete storica del 17enne Brian Madjo, alla sua prima presenza con il club inglese, diventando cosi il più giovane marcatore nella storia della Supercoppa UEFA.
Nella ripresa il PSG aumenta però la pressione e al 61' torna avanti: lo stesso Doué, autore dell'assist per il georgiano, riceve palla e trova la rete del definitivo 2-1. Il gol viene inizialmente segnalato e annullato per fuorigioco, ma il VAR corregge la decisione e convalida il vantaggio francese. Nel finale i Villans provano a riaprire la gara, ma la squadra di Luis Enrique resiste e, al triplice fischio, si porta a casa il suo quarto trofeo della stagione, e il secondo europeo.
PSG, l'ennesimo titolo di una stagione storicaLa Supercoppa Europea completa una stagione straordinaria per il PSG, che dopo il successo in Ligue 1 e in Supercoppa di Francia, hanno conquistato anche la Champions League per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal lo scorso 31 maggio: con Luis Enrique in panchina, il club parigino ha cosi trasformato il suo dominio nazionale in una vera e propria egemonia europea. La Supercoppa, inoltre, proprio come la Champions, vale il secondo successo consecutivo nella competizione.
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Kvara e Doué: la coppia che sta facendo sognare ParigiLa copertina della notte, e della stagione parigina, è inevitabilmente per i due marcatori, Kvaratskhelia e Doué. Il georgiano ha chiuso la sua stagione da protagonista assoluto in Champions, dove è stato eletto miglior giocatore del torneo, mentre il giovane talento francese sta continuando il suo percorso di crescita in maniera esponenziale, portandolo tra i talenti più importanti del calcio europeo. Con 19 gol e 10 assist per il primo e 14 gol e 9 assist per il secondo, il PSG non può che aggrapparsi ai propri fenomeni, che hanno fatto la differenza in un altra notte europea. Due matchwinner, due giovani fuoriclasse e un PSG che non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il trono d'Europa.
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