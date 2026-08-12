Tutto fatto per il trasferimento di Ruggeri dall'Atletico Madrid all'Aston Villa. Come riportato da Fabrizio Romano, i due club hanno concluso le trattative e hanno terminato lo scambio dei documenti. Si attende solo l'annuncio ufficiale.

🚨🟣🔵 Aston Villa reach verbal agreement to sign Matteo Ruggeri from Atlético Madrid, here we go!



Deal in place between clubs for €25m fixed fee plus €1.5m add-ons, Ruggeri has also agreed on terms.



Medical and travel this week if documents are approved in next hours. 🇮🇹 pic.twitter.com/dOXgBCyRNA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Ruggeri va in Premier League: giocherà per l'Aston Villa

Il classe 2002 Matteoitaliano è pronto a passare dall' Atletico Madrid alla. Lo ha fortemente voluto l'di Unai. Le trattative tra le parti sono terminate e le due società hanno completato anche i vari scambi di documenti. Il calciatore ha dato il suo assenso all'operazione e ora, quindi,del club inglese. Si tratta di una operazione importante per i Villans: I Colchoneros, infatti, ottengono. La squadra spagnola lo aveva prelevato dall'nel 2022 per circa 18 milioni di euro. Agli ordini di, il terzino si è distinto, facendo molto bene sia nelle partite diche nella scorsa

Ruggeri, cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, nella Serie A ha giocato per la Dea e per la Salernitana. Il passaggio all'Aston Villa comporta per lui un deciso miglioramento dello stipendio: passa da da 2,5 milioni di euro a 5 all'anno. Nel 2023 ne guadagnava appena, si fa per dire, 200 mila.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Matteo Ruggeri dell'Atletico de Madrid in azione durante la partita finale della Copa del Rey tra l'Atletico de Madrid e la Real Sociedad all'Estadio de la Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La trattativa, ormai riuscita, che porterà un nuovo giocatore italiano nel campionato inglese, ha anche fatto saltare il trasferimento di Estupinan all'Aston Villa. L'ecuadoregno era stato richiesto personalmente dal tecnico spagnolo della squadra di Birmingham e le due società stavano trattando. Ruben Amorim, allenatore del Milan, però ha messo in standby il tutto per poter meglio valutare l'esterno e provare ad inserirlo nei suoi schemi: adesso, se lascerà i rossoneri, non sarà per andare alla corte di Emery. I Villans avevano fretta di trovare un sostituto per Digne, che si è accasato al PSG, e hanno deciso di non aspettare e puntato con decisione sul giocatore italiano.