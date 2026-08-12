Salta il trasferimento di Estupinan: i Villans, dopo lo stop alla trattativa di Amorim, hanno subito virato su Ruggeri.
Atletico Madrid, che notte per Ruggeri: ferita al volto e prestazione super
Tutto fatto per il trasferimento di Ruggeri dall'Atletico Madrid all'Aston Villa. Come riportato da Fabrizio Romano, i due club hanno concluso le trattative e hanno terminato lo scambio dei documenti. Si attende solo l'annuncio ufficiale.
🚨🟣🔵 Aston Villa reach verbal agreement to sign Matteo Ruggeri from Atlético Madrid, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026
Deal in place between clubs for €25m fixed fee plus €1.5m add-ons, Ruggeri has also agreed on terms.
Medical and travel this week if documents are approved in next hours. 🇮🇹 pic.twitter.com/dOXgBCyRNA
Ruggeri va in Premier League: giocherà per l'Aston VillaIl classe 2002 Matteo Ruggeri, promettente terzino sinistro italiano è pronto a passare dall'Atletico Madrid alla Premier League. Lo ha fortemente voluto l'Aston Villa di Unai Emery. Le trattative tra le parti sono terminate e le due società hanno completato anche i vari scambi di documenti. Il calciatore ha dato il suo assenso all'operazione e ora, quindi, si attende solamente l'annuncio ufficiale del club inglese. Si tratta di una operazione importante per i Villans: I Colchoneros, infatti, ottengono 28 milioni di euro per il cartellino. La squadra spagnola lo aveva prelevato dall'Atalanta nel 2022 per circa 18 milioni di euro. Agli ordini di Simeone, il terzino si è distinto, facendo molto bene sia nelle partite di Liga che nella scorsa Champions League.
Ruggeri, cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, nella Serie A ha giocato per la Dea e per la Salernitana. Il passaggio all'Aston Villa comporta per lui un deciso miglioramento dello stipendio: passa da da 2,5 milioni di euro a 5 all'anno. Nel 2023 ne guadagnava appena, si fa per dire, 200 mila.
La trattativa, ormai riuscita, che porterà un nuovo giocatore italiano nel campionato inglese, ha anche fatto saltare il trasferimento di Estupinan all'Aston Villa. L'ecuadoregno era stato richiesto personalmente dal tecnico spagnolo della squadra di Birmingham e le due società stavano trattando. Ruben Amorim, allenatore del Milan, però ha messo in standby il tutto per poter meglio valutare l'esterno e provare ad inserirlo nei suoi schemi: adesso, se lascerà i rossoneri, non sarà per andare alla corte di Emery. I Villans avevano fretta di trovare un sostituto per Digne, che si è accasato al PSG, e hanno deciso di non aspettare e puntato con decisione sul giocatore italiano.
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