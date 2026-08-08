La Premier guarda in casa Atalanta. Dopo il Newcastle per Scalvini, il Brighton bussa per Ahanor. La Dea chiede 50 milioni per cederlo
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La Premier League continua a mettere nel mirino i gioielli dell'Atalanta. Dopo l'interesse che il Newcastle ha manifestato negli scorsi giorni per Giorgio Scalvini, adesso tocca a Honest Ahanor finire sotto la lente di ingrandimento di un club inglese. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, il Brighton bussa infatti alla porta della dirigenza orobica e manifesta un fortissimo interesse per il giovane talento. La dirigenza britannica osserva con estrema attenzione l'incredibile crescita del ragazzo e prepara le prime mosse ufficiali per tentare l'affondo decisivo nel corso di questa infuocata sessione di calciomercato estivo. Il club d'oltremanica cerca nuovi profili freschi per rinforzare il reparto arretrato e individua nel gioiello nerazzurro l'elemento ideale per completare il proprio scacchiere tattico.
Il valore del classe 2008 e il muro dell'AtalantaGli addetti ai lavori considerano il talentuoso classe 2008 uno dei prospetti di difesa più interessanti non solo dell'intera rosa bergamasca, ma di tutto il panorama calcistico italiano. Il giocatore abbina uno strapotere fisico impressionante a una lucidità tattica invidiabile, rubando letteralmente l'occhio dei più grandi scout internazionali. Per questo preciso motivo, la dirigenza della Dea alza un vero e proprio muro difensivo e non intende affatto cedere il proprio gioiello a cuor leggero. I vertici societari fissano un prezzo altissimo per spaventare le ricche pretendenti d'oltremanica e respingere immediatamente i primi approcci diretti. L'Atalanta valuta infatti il talento ex Genoa non meno di 50 milioni di euro. Una cifra spaventosa che dimostra la totale e incondizionata fiducia della società verso le sconfinate potenzialità future del ragazzo.
I numeri del difensore e l'esplosione a BergamoIl giovane prospetto brucia tutte le tappe fin dai primissimi passi nel mondo del calcio. Il difensore debutta clamorosamente con la maglia del Genoa nel settembre del 2024 nella difficilissima sfida contro la Juventus. Il ragazzo dimostra subito una grande maturità in campo e colleziona complessivamente 6 presenze ufficiali con la gloriosa maglia del Grifone. La scorsa stagione, Ahanor compie il grande salto di qualità, saluta definitivamente la Liguria e passa in via ufficiale all'Atalanta. A Bergamo, il difensore trova immediatamente lo spazio necessario per brillare e confermare le enormi aspettative che circolano sul suo conto. Il prodigio difensivo mette a referto ben 35 presenze complessive in tutte le competizioni stagionali e trova anche la gioia personale segnando una rete.
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