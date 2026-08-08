La Premier League continua a mettere nel mirino i gioielli dell'Atalanta. Dopo l'interesse che il Newcastle ha manifestato negli scorsi giorni per Giorgio Scalvini, adesso tocca a Honest Ahanor finire sotto la lente di ingrandimento di un club inglese. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, il Brighton bussa infatti alla porta della dirigenza orobica e manifesta un fortissimo interesse per il giovane talento. La dirigenza britannica osserva con estrema attenzione l'incredibile crescita del ragazzo e prepara le prime mosse ufficiali per tentare l'affondo decisivo nel corso di questa infuocata sessione di calciomercato estivo. Il club d'oltremanica cerca nuovi profili freschi per rinforzare il reparto arretrato e individua nel gioiello nerazzurro l'elemento ideale per completare il proprio scacchiere tattico.

Il valore del classe 2008 e il muro dell'Atalanta

Gli addetti ai lavori considerano il talentuosouno dei prospetti dipiù interessanti non solo dell'intera rosa bergamasca, ma di tutto il panorama calcistico. Il giocatore abbina uno strapotereimpressionante a una lucidità tattica invidiabile, rubando letteralmente l'occhio dei più grandiinternazionali. Per questo preciso motivo, la dirigenza della Dea alza un vero e propriodifensivo e non intende affatto cedere il proprioa cuor leggero. I vertici societari fissano un prezzo altissimo perle ricche pretendenti d'oltremanica e respingere immediatamente i primi approcci diretti.valuta infatti il talento exnon meno didi euro. Una cifra spaventosa che dimostra la totale e incondizionata fiducia della società verso le sconfinatefuture del ragazzo.

NAPOLI, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Honest Ahanor dell'Atalanta BC durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Atalanta BC allo stadio Diego Armando Maradona, il 22 novembre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

I numeri del difensore e l'esplosione a Bergamo

Il giovanebrucia tutte le tappe fin dai primissimi passi nel mondo del calcio. Il difensore debutta clamorosamente con la maglia delnel settembre del 2024 nella difficilissima sfida contro la. Il ragazzo dimostra subito una grande maturità in campo e colleziona complessivamente 6 presenze ufficiali con la gloriosa maglia del Grifone. La scorsa stagione,compie il grande salto di qualità, saluta definitivamente la Liguria e passa in via ufficiale. A Bergamo, il difensore trova immediatamente lonecessario per brillare e confermare le enormiche circolano sul suo conto. Il prodigio difensivo mette a referto ben 35 presenze complessive in tutte lestagionali e trova anche la gioia personale segnando una rete.