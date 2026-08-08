Dopo tre anni in Bundesliga si rivede uno dei club più titolati del calcio tedesco, ovvero lo Schalke 04. Un ritorno che i tifosi del club della città di Gelsenkirchen aspettavano con grande ansia. In tutti i sensi. Il campionato inizierà nel fine settimana del 28-29 agosto ma l'atmosfera respirata dalla tifoseria dei Minatori, a tre settimane dall'esordio, è davvero andata oltre ogni limite con numeri da Champions League.

Schalke 04, biglietti e magliette andate a ruba: numeri da capogiro

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Già all'inizio della settimana, quando il club ha iniziato a vendere i biglietti per le prime due partite casalinghe, i tifosi si sono accampati davanti alla sede del club per giorni. Giovedì, la coda si è allungata per centinaia di metri per diverse ore quando i Royal Blues hanno presentato la loro nuova divisa da trasferta. Come riportato dal quotidiano "WAZ", lo Schalke ha venduto la straordinaria cifra di 40.000 maglie in sole due ore e mezza. Si tratta del numero di vendite più alto mai registrato in un singolo giorno.

Se pensavate di avere visto tutto e che nel mondo del calcio non possa esserci nulla di folle allora non conoscete ancora i tifosi dello Schalke 04 . Il club di Gelsenkirchen si prepara a riassaporare il clima delladopo un'assenza di tre anni. Troppi per una delle squadre più titolate del calcio tedesco. Un'assenza dal grande calcio che anche i tifosi hanno sopportato per troppo tempo e ora, a tre settimane dall'inizio del campionato, l'attesa è andata oltre ogni limite. In tutti i sensi.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 2 MAGGIO: Edin Dzeko e Kenan Karaman dell'FC Schalke 04 posano per una foto mentre festeggiano la promozione in Bundesliga davanti ai tifosi, dopo la vittoria della squadra nella partita di 2. Bundesliga tra FC Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf alla Veltins-Arena, il 2 maggio 2026 a Gelsenkirchen, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Unica nota "negativa" è che proprio a causa di questi grandi numeri il negozio ufficiale del club ha completamente esaurito le scorte e, di conseguenza, la squadra neopromossa dovrà attendere il proprio turno con il fornitore Adidas per i nuovi ordini. Questo vuol dire che i tifosi che non hanno avuto modo di acquistare la nuova divisa dovranno aspettare qualche mese: si dice addirittura non prima di Natale. Un particolare non certo incoraggiante ma che mette in grande risalto il clima che si respira in casa Schalke04.