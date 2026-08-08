La questione relativa ad uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato sembra essere giunta alla fine. Stiamo parlando di Julian Alvarez. L'attaccante dell'Atletico Madrid, come ricordiamo, aveva espressamente chiesto la cessione al Barcellona ma le due parti non sono mai arrivate vicine ad un accordo, forte anche la volontà di Diego Simeone di continuare a puntare sul classe 2000. Proprio il tecnico dei Colchoneros ha rilasciato alcune parole sull'omonima situazione durante l'ultima conferenza stampa.

Atletico Madrid, Simeone punta su Alvarez: "La situazione è chiara"

Diego Simeone,

allenatore

, ha tenuto la sua prima conferenza stampa estiva da Seul, dove i Colchoneros stanno effettuando un mini tour che si concluderà domenica con un'amichevole contro il

Manchester City di Enzo Maresca. Ovviamente, l'argomento principale è stato la questione Julián Álvarez. Non è la prima volta che l'allenatore dell'Atletico parla dell'attaccante, che durante i Mondiali aveva dichiarato di voler lasciare i biancorossi per il Barcellona. Un "sogno" che al momento è destinato a rimanere tale.

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ha

assicurato che "le cose si risolveranno come sempre è successo nella vita", sottolineando inoltre l'importanza che il 26 enne riveste per la squadra dei Colchoneros. E lo ha fatto in maniera categorica: "La situazione è molto chiara, il club ha preso una decisione - continua Simeone - Siamo molto contenti di Julián e, dal punto di vista sportivo, lo aiuteremo a continuare a crescere, a continuare a migliorare e a restituirci quello che ci ha dato in questi due anni, che è stato tantissimo." Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni.

Nel corso della conferenza stampa, il Cholo

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio de La Cartuja, il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Una situazione che ricorda quella vissuta in passato con Antoine Griezmann: "Ha dovuto dimostrare sul campo la qualità e il prestigio che possiede, e non vedo altra via se non quella di lavorare da un punto di vista sportivo, come dobbiamo fare, e cercare di aiutarlo come abbiamo fatto in questi ultimi due anni " . Conclude l'ex centrocampista di Inter e Lazio.