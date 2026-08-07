Cristian Romero è uno dei nomi più caldi di questo finale di mercato. Il difensore argentino del Tottenham è finito al centro di un vero e proprio duello tra Inter e Atlético Madrid, due club pronti a contendersi l'argentino.

Romero tra Serie A e Liga spagnola

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Christian Romero del Tottenham Hotspur reagisce al fischio finale della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

L'Inter ha individuato nel "Cuti" il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. La dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio, ha già avviato i contatti con il Tottenham e ha confermato pubblicamente il proprio interesse, pur consapevole che l'operazione richiede un importante sforzo economico. Nelle ultime ore, però, l'Atlético Madrid è tornato con forza nella corsa. Diego Simeone considera Romero il rinforzo perfetto per la propria difesa: aggressivo, leader e con quello spirito combattivo che da sempre caratterizza i Colchoneros. Secondo le indiscrezioni più recenti, il club spagnolo avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, concentrandosi ora sulla trattativa con il Tottenham.

L'Inter non molla il Cuti

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: L'argentino Cristian Romero controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo stadio Alberto J. Armando, il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Per l'Inter la situazione si è quindi complicata. I nerazzurri sembravano aver guadagnato terreno nelle scorse settimane, ma il forte richiamo della Liga e la possibilità di essere allenato da un connazionale come Simeone potrebbero fare la differenza nella scelta finale del difensore argentino. Il Tottenham, dal canto suo, non ha chiuso la porta alla cessione. Dopo aver rinforzato il reparto difensivo durante l'estate, gli Spurs sono pronti ad ascoltare offerte ritenute congrue, anche se la valutazione resta elevata e sarà necessario trovare un'intesa soddisfacente per tutte le parti.