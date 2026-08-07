L'avventura di Matteo Ruggeri con l'Atlético Madrid sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Dopo una sola stagione in Spagna, il laterale sinistro italiano è ormai a un passo dall'Aston Villa, che avrebbe trovato l'intesa con il club madrileno sulla base di 18 milioni di euro più bonus, per un'operazione che potrebbe arrivare a circa 24-25 milioni complessivi.

Ruggeri alla corte di Emery

MADRID, SPAGNA - 26 NOVEMBRE: Matteo Ruggeri dell'Atletico de Madrid reagisce durante la partita della quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico de Madrid e FC Internazionale Milano, disputata all'Estadio Metropolitano il 26 novembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Per Unai Emery si tratta di un rinforzo importante. Con la probabile partenza di Lucas Digne, il tecnico spagnolo cercava un esterno mancino affidabile, capace di garantire spinta offensiva, intensità e qualità nei cross. Ruggeri risponde perfettamente a questo identikit: cresciuto nell'Atalanta, ha costruito la propria reputazione grazie alle sue continue accelerazioni sulla fascia e a una notevole capacità di percorrere tutta la corsia. L'esperienza all'Atlético Madrid non è stata negativa, ma nemmeno quella consacrazione che il giocatore e il club si aspettavano. Nonostante diverse presenze e un buon contributo, l'arrivo di nuovi innesti sulla corsia sinistra ha ridotto il suo spazio, spingendo le parti a valutare una separazione già dopo una sola stagione.

Investimento anche sul futuro

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Matteo Ruggeri dell'Atletico de Madrid in azione durante la partita finale della Copa del Rey tra l'Atletico de Madrid e la Real Sociedad all'Estadio de la Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Per l'Aston Villa, invece, Ruggeri rappresenta un investimento sul presente e sul futuro. A soli 24 anni, il laterale azzurro ha ancora ampi margini di crescita e la Premier League potrebbe essere il campionato ideale per esaltare le sue qualità atletiche. Emery ha spesso dimostrato di saper valorizzare questo tipo di profili, e il sistema di gioco dei Villans potrebbe offrirgli maggiore libertà rispetto a quella avuta in Spagna. Se tutto procederà come previsto, Ruggeri diventerà uno dei rinforzi più interessanti dell'estate dell'Aston Villa: un acquisto che unisce esperienza internazionale, prospettiva e un costo tutto sommato contenuto per gli standard della Premier League. Da Madrid a Birmingham, dalla Liga spagnola alla Premier League inglese, Ruggeri non torna in Serie A come qualcuno aveva paventato, ma è vicinissimo a sbarcare in Inghilterra.