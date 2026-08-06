Il KO contro il Betis in amichevole non scoraggia Arteta, sempre più ambizioso e affamato
L'Arsenal vola in finale di Champions: l'esultanza di Arteta e Trossard
Mikel Arteta, manager dell'Arsenal dal 2019, ha finalmente rotto l'incantesimo di campionati gettati per il braccino corto, vincendo l'ultima Premier League. Si vociferava che potesse lasciare i Gunners in estate eppure, il tecnico basco, non solo è rimasto alla guida della sua creatura, plasmata nel corso degli ultimi sette anni, ma ha l'ambizione di alzare nuovamente l'asticella provando a trionfare ovunque.
Sconfitta indoloreL'Arsenal, ancora orfano della maggior parte dei titolari causa Mondiale, ha affrontato il Betis a Dublino. L'amichevole, utile a mettere benzina nelle gambe e a testare giocatori nuovi o della primavera, è terminata 3-1 per gli spagnoli. Ecco l'analisi di Arteta: "L'importante era vincere, e non ci siamo riusciti, quindi siamo delusi dal risultato. È vero che abbiamo utilizzato 25 giocatori, quindi bisogna contestualizzare un po' la partita. Nel primo tempo, con più titolari, ci sono state due cose molto diverse: come abbiamo giocato e come abbiamo lottato, abbiamo avuto dei momenti fantastici. Ci sono cose da migliorare ovviamente, ma anche degli aspetti positivi da trarre dalla partita. Aggiungo che a volte un brutto risultato è un bene per alimentare ancora più grinta".
Arteta sta facendo dell'esigenza una virtù, sopperendo alla mancanza dei top player, sperando di averli in forma per la finale del Community Shield, in programma domenica 16 agosto contro il Manchester City a Wembley: "Sappiamo che metà della squadra non è ancora con noi e abbiamo avuto quattro giocatori che si sono uniti tre giorni fa, quindi conosciamo la situazione, ma questa è la rosa che abbiamo e dobbiamo sfruttare al massimo ogni giorno che trascorriamo con loro. Abbiamo lavorato molto su di loro negli ultimi 10 giorni: ora siamo tornati a Londra, giocheremo due partite in casa prima di disputare il Community Shield: siamo pronti".
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Obiettivo: riscrivere la storiaNon solo Premier League nel cammino dell'Arsenal la passata stagione. Infatti, i Gunners sono andati a un rigore dalla conquista della prima Champions League della loro storia, persa contro il PSG proprio alla lotteria. Arteta, conscio della forza dei propri uomini, sta alzando notevolmente l'asticella, inseguendo quel trofeo che li farebbe entrare, di diritto, nella storia del calcio inglese: "Puntiamo a conquistare ogni trofeo, questa è l'ambizione. Tutto il lavoro che ho svolto quest'estate è servito a capire cosa dobbiamo fare per tornare a vincere e creare una dinastia in questo club, questo è l'obiettivo".
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