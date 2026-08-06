Mikel Arteta, manager dell'Arsenal dal 2019, ha finalmente rotto l'incantesimo di campionati gettati per il braccino corto, vincendo l'ultima Premier League. Si vociferava che potesse lasciare i Gunners in estate eppure, il tecnico basco, non solo è rimasto alla guida della sua creatura, plasmata nel corso degli ultimi sette anni, ma ha l'ambizione di alzare nuovamente l'asticella provando a trionfare ovunque.

Sconfitta indolore

L', ancora orfano della maggior parte dei titolari causa Mondiale, ha affrontato ila Dublino. L'amichevole, utile a mettere benzina nelle gambe e a testare giocatori nuovi o della primavera, è terminata 3-1 per gli spagnoli. Ecco l'analisi di: "L'importante era vincere, e non ci siamo riusciti, quindi. È vero che abbiamo utilizzato 25 giocatori, quindi bisogna contestualizzare un po' la partita. Nel primo tempo, con più titolari, ci sono state due cose molto diverse: come abbiamo giocato e come abbiamo lottato, abbiamo avuto dei momenti fantastici.ovviamente, ma anche degli aspetti positivi da trarre dalla partita. Aggiungo che".

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, posa per una foto con il trofeo della Premier League dopo la vittoria della sua squadra nella partita di campionato tra Crystal Palace e Arsenal, disputata a Selhurst Park il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Arteta sta facendo dell'esigenza una virtù, sopperendo alla mancanza dei top player, sperando di averli in forma per la finale del Community Shield, in programma domenica 16 agosto contro il Manchester City a Wembley: "Sappiamo che metà della squadra non è ancora con noi e abbiamo avuto quattro giocatori che si sono uniti tre giorni fa, quindi conosciamo la situazione, ma questa è la rosa che abbiamo e dobbiamo sfruttare al massimo ogni giorno che trascorriamo con loro. Abbiamo lavorato molto su di loro negli ultimi 10 giorni: ora siamo tornati a Londra, giocheremo due partite in casa prima di disputare il Community Shield: siamo pronti".

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