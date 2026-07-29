I Gunners mollano la presa su Vinicius Junior. Il Real Madrid ha le idee chiare e punta al rinnovo del brasiliano, spingendo l'Arsenal verso altre opzioni di mercato
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Il calciomercato internazionale regala intrecci spettacolari, ma a volte i grandi sogni si scontrano con la dura e cruda realtà. Nelle ultime settimane l'Arsenal ha fiutato il grande colpo, provando ad approfittare delle faraoniche manovre del Real Madrid. Florentino Perez ha letteralmente scosso l'Europa mettendo sul piatto oltre 100 milioni di euro per strappare il travolgente esterno offensivo Diomandé al PSG, per poi avviare i contatti ufficiali per Rodri. Di fronte a queste enormi uscite finanziarie, i Gunners hanno sperato di poter sottrarre Vinicius Junior alla corte madridista. Mikel Arteta aveva a disposizione un portafoglio gonfio. La dirigenza londinese aveva risparmiato un tesoretto clamoroso dopo il mancato acquisto di Morgan Rogers, finito al Chelsea per ben 137 milioni di euro. L'Arsenal ha preparato l'assalto, ma le speranze si sono schiantate contro il muro spagnolo.
La telenovela del contratto e la posizione di SkyLa precaria situazione contrattuale dell'attaccante brasiliano ha alimentato le speranze inglesi per diverse settimane. Vinicius Junior non ha ancora siglato il nuovo accordo con il Real Madrid e la telenovela dura ormai da ben due estati consecutive. Il talento verdeoro batte cassa e chiede un ingaggio monstre, puntando a raggiungere la clamorosa soglia dei 30 milioni di euro a stagione. Queste imponenti pretese hanno congelato la trattativa, portando il fuoriclasse a un solo anno dalla naturale scadenza del vincolo. Nonostante questo stallo apparentemente pericoloso, l'emittente britannica Sky Sports ha spento ogni entusiasmo londinese svelando le reali intenzioni della Casa Blanca. Il Real Madrid considera il giocatore assolutamente incedibile e ripone una cieca fiducia nella firma del nuovo contratto, escludendo a priori qualsiasi scenario di vendita.
La resa totale e il cambio di rottaIl messaggio è arrivato forte e chiaro a Londra, costringendo la dirigenza dell'Arsenal ad alzare definitivamente bandiera bianca. Dalle parti dell'Emirates Stadium filtra ormai una certezza granitica. Il brasiliano rinnoverà con il club spagnolo. Il comportamento del giocatore ha confermato appieno questa tesi. L'attaccante non ha mai manifestato alcun mal di pancia, evitando accuratamente messaggi polemici o pubbliche richieste di cessione. Di fronte a questa chiusura totale, Arteta e il dirigente Andrea Berta hanno stracciato il piano originale per concentrarsi su alternative di primissima fascia. L'Arsenal guarda ora in Francia e punta forte su Bradley Barcola, ingaggiando un durissimo duello di mercato con il Liverpool per rinforzare le proprie corsie esterne.
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