Il calciomercato internazionale regala intrecci spettacolari, ma a volte i grandi sogni si scontrano con la dura e cruda realtà. Nelle ultime settimane l'Arsenal ha fiutato il grande colpo, provando ad approfittare delle faraoniche manovre del Real Madrid. Florentino Perez ha letteralmente scosso l'Europa mettendo sul piatto oltre 100 milioni di euro per strappare il travolgente esterno offensivo Diomandé al PSG, per poi avviare i contatti ufficiali per Rodri. Di fronte a queste enormi uscite finanziarie, i Gunners hanno sperato di poter sottrarre Vinicius Junior alla corte madridista. Mikel Arteta aveva a disposizione un portafoglio gonfio. La dirigenza londinese aveva risparmiato un tesoretto clamoroso dopo il mancato acquisto di Morgan Rogers, finito al Chelsea per ben 137 milioni di euro. L'Arsenal ha preparato l'assalto, ma le speranze si sono schiantate contro il muro spagnolo.

La telenovela del contratto e la posizione di Sky

La precaria situazionedell'attaccante brasiliano ha alimentato le speranze inglesi per diverse settimane.non ha ancora siglato il nuovo accordo con ile la telenovela dura ormai da ben due estati consecutive. Il talento verdeoro batte cassa e chiede un ingaggio monstre, puntando a raggiungere la clamorosa soglia deidi euro a stagione. Queste imponenti pretese hanno congelato la, portando il fuoriclasse a un solo anno dalla naturale scadenza del vincolo. Nonostante questo stallo apparentemente pericoloso, l'emittente britannicaha spento ogni entusiasmo londinese svelando le reali intenzioni della Casa Blanca. Il Real Madrid considera il giocatore assolutamentee ripone una cieca fiducia nella firma del nuovo contratto, escludendo a priori qualsiasi scenario di vendita.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Vinícius Júnior (Brasile) festeggia dopo la vittoria nell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

La resa totale e il cambio di rotta

Il messaggio è arrivato forte e chiaro a, costringendo la dirigenzaad alzare definitivamente bandiera bianca. Dalle parti dell'Emirates Stadium filtra ormai unagranitica. Il brasiliano rinnoverà con il club spagnolo. Il comportamento del giocatore ha confermato appieno questa tesi. L'attaccante non ha mai manifestato alcun mal di pancia, evitando accuratamente messaggio pubbliche richieste di cessione. Di fronte a questa chiusura totale,e il dirigentehanno stracciato il piano originale per concentrarsi su alternative di primissima fascia.guarda ora in Francia e punta forte su Bradley, ingaggiando un durissimo duello di mercato con ilper rinforzare le proprie corsie esterne.