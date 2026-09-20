Tra le squadre che sono scese in campo nel corso della giornata di ieri figurano anche l'Olympique Lione ed il Rennes. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del quinto turno della Ligue 1 2026/2027. Presso il Groupama Stadium, i padroni di casa hanno conquistato la vittoria rifilando un poker ai loro avversari. In questo modo, il Lione si è portato a quota 11 punti in classifica a pari merito col Paris FC. Ieri sera, però, la gara tra i due club ha subito un'interruzione di alcuni minuti a causa di uno striscione offensivo che i tifosi dell'OL hanno deciso di esporre durante l'incontro.

Il motivo dell'interruzione del match tra l'Olympique Lione ed il Rennes

Ieri sera, il Lione che ha come allenatore l'exha conquistato una vittoria molto importante grazie alla quale affronteranno la soste delle Nazionali con più tranquillità. I padroni di casa, al settimo minuto di gioco, hanno sbloccato il risultato con, il quale ha realizzato anche il gol del momentaneo 2-0 al 30'. Pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, per la precisione al 48', l'Olympique Lione ha segnato il terzo gol del match con, arrivato dal Milan con la formula del. Il terzino svizzero, al minuto 76, ha messo a referto anche un assist per la rete del definitivoche porta la firma di. Mentre sul campo la squadra ha fornito un'ottima prestazione, non si può dire la stessa cosa dei tifosi.

Bruxelles, Belgio - 16 settembre 2026: I tifosi dell'Olympique Lione coi fumogeni durante la partita di Europa League 2026/27 tra Anderlecht ed Olympique Lione all'Anderlecht Stadium. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Infatti, il noto quotidiano francese L'Equipe ha riportato che, proprio a causa della tifoseria dell'Olympique Lione, la gara ha subito un'interruzione di ben quindici minuti. Quest'episodio ha avuto luogo nel corso della prima frazione di gioco, per la precisione al minuto 36. I tifosi della squadra di casa hanno deciso di esporre in tribuna uno striscione offensivo rivolto al Saint-Etienne, squadra rivale dell'Olympique Lione. Su questo striscione, era rivolta un'offesa che faceva riferimento alle parti intime della donna. Quando è stata annunciata l'interruzione della gara, i tifosi dell'OL hanno iniziato ad intonare anche cori omofobi. Per calmare gli animi, Tolisso, Fonseca e Niakhaté hanno parlato coi tifosi.