I numeri della neopromossa in questi primi turni di campionato
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
In questa domenica di calcio diverse squadre hanno giocato le rispettive partite ed una di queste ha messo di fronte il Frosinone ed il Como. I due club, infatti, si sono sfidati in occasione della quinta giornata della Serie A 2026/2027. Presso lo Stadio Benito Stirpe, i gialloblù hanno ospitato la squadra allenata da Cesc Fabregas battendola con il risultato di 2-0. Grazie a questo successo, il club proveniente dalla regione Lazio è salito a quota 10 punti in classifica raggiungendo proprio gli avversari di questo pomeriggio. Inoltre, questa vittoria davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la sua miglior partenza nella massima competizione nazionale.
L'incredibile partenza del Frosinone in campionatoDopo aver perso alla prima giornata di campionato contro la Juventus a causa della rete di Bremer, i gialloblù hanno decisamente cambiato passo. Già durante la sfida contro i bianconeri avevano mostrato qualcosa sfiorando addirittura il pareggio ma, dopo quel match, i Ciociari hanno sempre ottenuto punti. Infatti, la settimana dopo hanno battuto 0-3 la Fiorentina al Franchi grazie al gol di Bracaglia e la doppietta di Raimondo. Tra l'altro, la squadra allenata da Massimiliano Alvini non si è fatta abbattere neanche dall'eliminazione dalla Coppa Italia, dopo i calci di rigore, per mano del Sassuolo.
Pochi giorni dopo l'uscita dalla coppa nazionale, i gialloblù hanno vinto 3-2 il match tra neopromosse contro il Venezia grazie alla seconda doppietta in campionato di Raimondo ed alla rete al minuto 83 firmata Kvernadze. Nello scorso turno di Serie A, invece, i gialloblù hanno pareggiato 1-1 in casa del Genoa di Daniele De Rossi. Oggi pomeriggio la squadra laziale ha ottenuto la sua terza vittoria in campionato battendo 2-0 il Como con gol di Calò e Kvernadze, entrambi andati a segno durante la prima frazione di gara. Oltre alle due marcature, parte della vittoria va al portiere Lorenzo Palmisani, che ha effettuato ben sette parate.
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