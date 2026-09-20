I numeri della neopromossa in questi primi turni di campionato

Jacopo del Monaco
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Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch

In questa domenica di calcio diverse squadre hanno giocato le rispettive partite ed una di queste ha messo di fronte il Frosinone ed il Como. I due club, infatti, si sono sfidati in occasione della quinta giornata della Serie A 2026/2027. Presso lo Stadio Benito Stirpe, i gialloblù hanno ospitato la squadra allenata da Cesc Fabregas battendola con il risultato di 2-0. Grazie a questo successo, il club proveniente dalla regione Lazio è salito a quota 10 punti in classifica raggiungendo proprio gli avversari di questo pomeriggio. Inoltre, questa vittoria davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la sua miglior partenza nella massima competizione nazionale.

Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27

L'incredibile partenza del Frosinone in campionato

Dopo aver perso alla prima giornata di campionato contro la Juventus a causa della rete di Bremer, i gialloblù hanno decisamente cambiato passo. Già durante la sfida contro i bianconeri avevano mostrato qualcosa sfiorando addirittura il pareggio ma, dopo quel match, i Ciociari hanno sempre ottenuto punti. Infatti, la settimana dopo hanno battuto 0-3 la Fiorentina al Franchi grazie al gol di Bracaglia e la doppietta di Raimondo. Tra l'altro, la squadra allenata da Massimiliano Alvini non si è fatta abbattere neanche dall'eliminazione dalla Coppa Italia, dopo i calci di rigore, per mano del Sassuolo.

Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27
Frosinone, Italia - 20 settembre 2026: I giocatori del Frosinone festeggiano per la vittoria dopo la partita di Serie A tra Frosinone e Como allo Stadio Benito Stirpe. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Pochi giorni dopo l'uscita dalla coppa nazionale, i gialloblù hanno vinto 3-2 il match tra neopromosse contro il Venezia grazie alla seconda doppietta in campionato di Raimondo ed alla rete al minuto 83 firmata Kvernadze. Nello scorso turno di Serie A, invece, i gialloblù hanno pareggiato 1-1 in casa del Genoa di Daniele De Rossi. Oggi pomeriggio la squadra laziale ha ottenuto la sua terza vittoria in campionato battendo 2-0 il Como con gol di Calò e Kvernadze, entrambi andati a segno durante la prima frazione di gara. Oltre alle due marcature, parte della vittoria va al portiere Lorenzo Palmisani, che ha effettuato ben sette parate.

Grazie alla vittoria di oggi, i padroni di casa hanno raggiunto quota 10 punti in quest'edizione della Serie A. Negli ultimi minuti, il portale di statistiche Opta ha riportato che i gialloblù, per la prima volta nella loro storia, hanno collezionato 10 punti nelle prima giornate della massima divisione. In questo modo, hanno migliorato la partenza della stagione 2023/2024 quando, nello stesso numero di match, hanno ottenuto 8 punti. Stessa cosa vale per le reti segnate: 9 nell'attuale campionato, 8 in quell'annata.

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