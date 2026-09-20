In questa domenica di calcio diverse squadre hanno giocato le rispettive partite ed una di queste ha messo di fronte il Frosinone ed il Como. I due club, infatti, si sono sfidati in occasione della quinta giornata della Serie A 2026/2027. Presso lo Stadio Benito Stirpe, i gialloblù hanno ospitato la squadra allenata da Cesc Fabregas battendola con il risultato di 2-0. Grazie a questo successo, il club proveniente dalla regione Lazio è salito a quota 10 punti in classifica raggiungendo proprio gli avversari di questo pomeriggio. Inoltre, questa vittoria davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la sua miglior partenza nella massima competizione nazionale.

L'incredibile partenza del Frosinone in campionato

Dopo aver perso alla prima giornata di campionato contro laa causa della rete di, i gialloblù hanno decisamente cambiato passo. Già durante la sfida contro i bianconeri avevano mostrato qualcosa sfiorando addirittura il pareggio ma, dopo quel match, i Ciociari hanno sempre ottenuto punti. Infatti, la settimana dopo hanno battutolaal Franchi grazie al gol die la doppietta diTra l'altro, la squadra allenata danon si è fatta abbattere neanche dall'eliminazione dalla, dopo i calci di rigore, per mano del

Frosinone, Italia - 20 settembre 2026: I giocatori del Frosinone festeggiano per la vittoria dopo la partita di Serie A tra Frosinone e Como allo Stadio Benito Stirpe. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Pochi giorni dopo l'uscita dalla coppa nazionale, i gialloblù hanno vinto 3-2 il match tra neopromosse contro il Venezia grazie alla seconda doppietta in campionato di Raimondo ed alla rete al minuto 83 firmata Kvernadze. Nello scorso turno di Serie A, invece, i gialloblù hanno pareggiato 1-1 in casa del Genoa di Daniele De Rossi. Oggi pomeriggio la squadra laziale ha ottenuto la sua terza vittoria in campionato battendo 2-0 il Como con gol di Calò e Kvernadze, entrambi andati a segno durante la prima frazione di gara. Oltre alle due marcature, parte della vittoria va al portiere Lorenzo Palmisani, che ha effettuato ben sette parate.

10 - Per la prima volta nella sua storia il #Frosinone ha raccolto 10 punti nelle prime 5 gare giocate di #SerieA: superati gli 8 del 2023/24. Anche in termini realizzativi si tratta della miglior partenza: 9 gol, uno in più rispetto agli otto del 2023/24. Botto.#FrosinoneComo — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 20, 2026

Grazie alla vittoria di oggi, i padroni di casa hanno raggiunto quota 10 punti in quest'edizione della Serie A. Negli ultimi minuti, il portale di statistiche Opta ha riportato che i gialloblù, per lanella loro storia, hanno collezionato 10 punti nelle prima giornate della massima divisione. In questo modo, hanno migliorato la partenza della stagionequando, nello stesso numero di match, hanno ottenuto 8 punti. Stessa cosa vale per le reti segnate: 9 nell'attuale campionato, 8 in quell'annata.