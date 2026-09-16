Il Frosinone ha iniziato il campionato di Serie A superando le aspettative e conquistando 7 punti nelle prime 4 giornate. Un avvio positivo per la formazione ciociara che ha mostrato determinazione e qualità. Gli uomini di Alvini hanno raccolto risultati importanti in un calendario tutt'altro che semplice. Tra i giocatori in evidenza spunta Antonio Raimondo: l'attaccante classe 2004 ha già siglato 4 reti. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando diversi temi: dall'andamento della squadra al sogno Nazionale passando per il ricordo di Sinisa Mihajlovic.

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L'andamento in campionato e la sfida al Como: le parole di Raimondo

Antonio Raimondo può essere considerata la vera rivelazione di questo inizio di campionato. Il giovane attaccante ha già siglato 4 reti: 2 contro lae 2 contro il. Il classe 2004 non si nasconde e sottolinea l'importante inizio del Frosinone: "Siamo partiti benissimo, anche con la Juventus abbiamo giocato una grande partita pur non conquistando i 3 punti. Anche a livello personale so che sto facendo benissimo: ma quello fatto finora non dev'essere un punto di arrivo.".

Durante la sua intervista, l'ex Bologna ha analizzato le insidie delle prossima sfida contro il Como e l'intenzione della sua squadra di non snaturarsi di fronte all'avversario:" Faremo la nostra partita, sappiamo quanto sia difficile affrontare una squadra così forte come il Como. Non dobbiamo perdere la nostra identità, vogliamo giocare come sappiamo. Rispettiamo gli avversari ma non avranno vita facile con noi. Vogliamo dimostrare tutto il nostro valore".

FROSINONE, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Venezia FC allo Stadio Benito Stirpe il 6 settembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Dal sogno Nazionale al ricordo di Sinisa Mihajlovic

Un altro tema affrontato dal centravanti è stato il sogno. Il numero 9 ha apprezzato le voci che lo vedono vicino a vestire la maglia azzurra, ma ha preferito non rispondere e rimanere concentrato sui ciociari: ". In questo momento penso solo a ripagare la fiducia che mi è stata data dal Frosinone. Qualora dovessi essere chiamato? Non ho alcun dubbio sul fatto che risponderei presente, ma adesso penso solo a migliorare e crescere con i miei compagni".

LA SPEZIA, ITALIA – 4 SETTEMBRE: Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna FC, osserva durante la partita di Serie A tra Spezia Calcio e Bologna FC allo stadio Alberto Picco, il 4 settembre 2022 a La Spezia, Italia.(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Infine, un ricordo speciale per Sinisa Mihajlovic: "Sarò per sempre grato a Sinisa, è stato il primo a credere in me e nelle mie qualità. Mi ha fatto esordire quando ero ancora un ragazzino, lo porto sempre con me. Ho anche un rapporto speciale con suo figlio che lavora nell'agenzia del mio procuratore. Se oggi sono arrivato a coronare il mio sogno di giocare in Serie A, lo devo anche a lui".