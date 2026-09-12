La quarta giornata di Serie A ha messo di fronte Genoa e Frosinone, in una sfida importante per entrambe le squadre alla ricerca di punti e continuità. Il Grifone di Daniele De Rossi ha iniziato la gara bene, ma è stato Kvernadze a sbloccarla per il Frosinone al 14' del primo tempo. Al secondo tempo il Genoa ha avuto la possibilità di pareggiarla con il primo rigore di questo campionato, ma Colombo ha sbagliato mandando la palla fuori al lato della porta. Infine è arrivata anche la prima espulsione, quella del capitano del Genoa Johan Vasquez.

Genoa-Frosinone, le dichiarazioni di Alvini

Al termine del pareggio per, Massimiliano Alvini ha analizzato ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa la prestazione del suo Frosinone. Il tecnico si è soffermato sull'atteggiamento della squadra, sulla capacità di reagire dopo il pareggio del Grifone e sugli aspetti da migliorare dopo una partita che ha visto i ciociari passare in vantaggio e poi difendere il risultato nel finale.

GENOVA, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Giorgi Kvernadze del Frosinone (al centro) festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Frosinone Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 12 settembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Inizia parlando della prestazione: "Partita interessante, che ci lascia rammarico perché non abbiamo azzannato i momenti per prendercela ma ci sta il pareggio". Continua spingendo sul percorrere questa strada: "Io devo allenare, poi nella crescita dei ragazzi ci sono dei particolari da migliorare. Abbiamo fatto delle cose diverse, questa è la strada da percorrere per arrivare all'obiettivo".

"Oggi sono scesi in campo dieci debuttanti in Serie A e anche chi è subentrato ha dato qualcosa in più in quel frangente delicato. Il carattere è importantissimo, è ovvio che dobbiamo ancora lavorare e limare alcuni difetti ma sono qui per questo. La squadra è sempre a disposizione e mi segue, negli ultimi minuti avremmo potuto trovare il gol della vittoria ma va bene così. A volte, la lucidità viene meno pur di fare punti, dobbiamo lavorare anche su questo aspetto", prosegue.

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Poi sui cambi arrivati durante la gara: "Chi è entrato mi ha dato qualcosa in più,, spinto da un pubblico infuocato. Lì siamo stati bravi a resistere e aprovandoci fino alla fine". Infine sui talenti del Frosinone, tra cui Kvernadze: "Il georgiano ha dei margini enormi, grazie anche a un. Oggi ha fatto una partita importante, ma oggi anche, 2004 italiano,".