Le parole del tecnico per commentare la prestazione dei suoi calciatori
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
La quarta giornata di Serie A ha messo di fronte Genoa e Frosinone, in una sfida importante per entrambe le squadre alla ricerca di punti e continuità. Il Grifone di Daniele De Rossi ha iniziato la gara bene, ma è stato Kvernadze a sbloccarla per il Frosinone al 14' del primo tempo. Al secondo tempo il Genoa ha avuto la possibilità di pareggiarla con il primo rigore di questo campionato, ma Colombo ha sbagliato mandando la palla fuori al lato della porta. Infine è arrivata anche la prima espulsione, quella del capitano del Genoa Johan Vasquez.
Genoa-Frosinone, le dichiarazioni di AlviniAl termine del pareggio per 1-1 contro il Genoa, Massimiliano Alvini ha analizzato ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa la prestazione del suo Frosinone. Il tecnico si è soffermato sull'atteggiamento della squadra, sulla capacità di reagire dopo il pareggio del Grifone e sugli aspetti da migliorare dopo una partita che ha visto i ciociari passare in vantaggio e poi difendere il risultato nel finale.
Inizia parlando della prestazione: "Partita interessante, che ci lascia rammarico perché non abbiamo azzannato i momenti per prendercela ma ci sta il pareggio". Continua spingendo sul percorrere questa strada: "Io devo allenare, poi nella crescita dei ragazzi ci sono dei particolari da migliorare. Abbiamo fatto delle cose diverse, questa è la strada da percorrere per arrivare all'obiettivo".
"Oggi sono scesi in campo dieci debuttanti in Serie A e anche chi è subentrato ha dato qualcosa in più in quel frangente delicato. Il carattere è importantissimo, è ovvio che dobbiamo ancora lavorare e limare alcuni difetti ma sono qui per questo. La squadra è sempre a disposizione e mi segue, negli ultimi minuti avremmo potuto trovare il gol della vittoria ma va bene così. A volte, la lucidità viene meno pur di fare punti, dobbiamo lavorare anche su questo aspetto", prosegue.
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