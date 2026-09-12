La federazione del Kosovo è stata riconosciuta da Uefa e Fifa solo nel 2016
Un Napoli da film: il gol di Rrahmani ricorda quello di Aldo, Giovanni e Giacomo
Clamorosa presa di posizione del difensore kosovaro Amir Rrahmani che ha deciso di lasciare la nazionale. Lo ha annunciato il difensore stesso con un lungo post su Instagram con il quale si è rivolto ai tifosi.
Rrahmani lascia la nazionale del Kosovo in aperto contrasto con la FederazioneDopo dieci anni, di cui ben sette con la fascia da capitano addosso, Rrahmani ha preso la difficile decisione di lasciare la sua nazionale, il Kosovo. Il classe 1994, attualmente al Napoli, ma con un passato anche a Verona, Dinamo Zagabria, ha vestito anche le maglie di Drenica, Partizani Tirana ed RNK Spalato. Dopo avere iniziato con le giovanili e anche con la prima squadra dell'Albania, Rrahmani ha scelto di vestire la maglia del Kosovo.
Ha potuto farlo grazie al riconoscimento ufficiale della Federcalcio del piccolo paese balcanico da parte di UEFA e FIFA. Ha giocato 67 partite con la nazionale e ne è stato il capitano per sette anni, dal 2019. Ma adesso, mentre la pausa delle nazionali si avvicina, è arrivata questa imprevista e durissima rottura.
Alla base di questa sua scelta ci sarebbero una serie di problemi: contrasti, mancanza di competenze all'interno della federazione e una serie di problemi irrisolti. Quello del giocatore del Napoli, in pratica, è un vero e proprio attacco contro la dirigenza della federazione.
Queste le sue parole: "Dopo dieci anni vi comunico che non farà più parte della Nazionale del Kosovo finché la FFK sarà guidata dalle persone attualmente al comando. La situazione è rimasta irrisolta per molti anni: e questo a causa di numerosi fattori, dei continui contrasti e della mancanza di persone competenti e in grado di affrontare e risolvere i nostri problemi. Non ho ricevuto altro che attacchi continui e coordinati per più di due anni. La mia decisione nasce dalla necessità di preservare la mia integrità come capitano e come calciatore professionista, ma soprattutto i miei valori come persona".
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