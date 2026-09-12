Clamorosa presa di posizione del difensore kosovaro Amir Rrahmani che ha deciso di lasciare la nazionale. Lo ha annunciato il difensore stesso con un lungo post su Instagram con il quale si è rivolto ai tifosi.

⁉️ After 10 years with the Kosova national team, 7 as captain, Amir Rrahmani has announced he is stepping away.



He cited ongoing issues, a lack of competent leadership within the FFK, and coordinated attacks against him over the last two years as the reason for his departure to… pic.twitter.com/BlBRYCjwmv — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 11, 2026

Rrahmani lascia la nazionale del Kosovo in aperto contrasto con la Federazione

Dopo, di cui bencon la fasciaaddosso, Rrahmani ha preso la difficile decisione di lasciare la sua nazionale, il. Il classe 1994, attualmente al Napoli , ma con un passato anche a, ha vestito anche le maglie di Drenica, Partizani Tirana ed RNK Spalato. Dopo avere iniziato con le giovanili e anche con la prima squadra dell'Albania, Rrahmani ha scelto di vestire la maglia del Kosovo.

Ha potuto farlo grazie al riconoscimento ufficiale della Federcalcio del piccolo paese balcanico da parte di UEFA e FIFA. Ha giocato 67 partite con la nazionale e ne è stato il capitano per sette anni, dal 2019. Ma adesso, mentre la pausa delle nazionali si avvicina, è arrivata questa imprevista e durissima rottura.

Alla base di questa sua scelta ci sarebbero una serie di problemi: contrasti, mancanza di competenze all'interno della federazione e una serie di problemi irrisolti. Quello del giocatore del Napoli, in pratica, è un vero e proprio attacco contro la dirigenza della federazione.

NAPLES, ITALY - MAGGIO 23: Amir Rrahmani del Napoli posa con il trofeo dello Scudetto TIM di Serie A dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Queste le sue parole: "Dopo dieci anni vi comunico che non farà più parte della Nazionale del Kosovo finché la FFK sarà guidata dalle persone attualmente al comando. La situazione è rimasta irrisolta per molti anni: e questo a causa di numerosi fattori, dei continui contrasti e della mancanza di persone competenti e in grado di affrontare e risolvere i nostri problemi. Non ho ricevuto altro che attacchi continui e coordinati per più di due anni. La mia decisione nasce dalla necessità di preservare la mia integrità come capitano e come calciatore professionista, ma soprattutto i miei valori come persona".