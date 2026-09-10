Una doppia tegola che complica le cose in casa Napoli. Gli azzurri devono registrare due nuovi stop, entrambi di natura di muscolare. Parliamo di Alex Meret e Alisson Santos, usciti zoppicanti nella sconfitta casalinga con l'Arsenal. Massimiliano Allegri dovrà sopperire alla loro assenza per diverse settimane.

Ahi Napoli, Alisson Santos e Meret finiscono ai box

Dopo un buon inizio di campionato, con il successo sul Genoa al Ferraris, il Napoli si è bruscamente inceppato. Nelle ultime tre uscite sono arrivate altrettantecon Como, Inter e Arsenal . Certo, il calendario non ha aiutato, dato l'altissimo tasso di difficoltà delle gare, ma anche i più pessimisti probabilmente si sarebbero attesi almeno un punto in questa. E le notizie negative, a quanto pare, non si fermano al campo.

NAPOLI, ITALIA - 09 SETTEMBRE: Alisson Santos in azione durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra SSC Napoli e Arsenal FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 09 settembre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il Napoli perde due giocatori importanti per le proprie rotazioni e ne dovrà tener conto per diverse settimane. È il comunicato apparso sul proprio sito ufficiale che chiarisce le condizioni di Alisson Santos e Alex Meret. Buone nuove dal fronte Anguissa, invece. "Dopo il match di ieri sera, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna, domenica alle 18:00 allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi la squadra ha svolto lavoro fisico e tecnico. Chiusura di sessione con una partitina.

Anguissa si è allenato con il gruppo. Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro".

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Nella gara con i Gunners, Meret era uscito all'intervallo tra primo e secondo tempo, sostituito da. Alisson Santos, dal canto suo, aveva lasciato dolorante il campo al 58° minuto, quando Allegri ha operato un doppio cambio.ha rilevato il brasiliano, mentre il giovane Favasuli ha preso il posto di Politano.