Max Allegri deve registrare due nuovi infortuni e i tempi di recupero non sono definiti
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Una doppia tegola che complica le cose in casa Napoli. Gli azzurri devono registrare due nuovi stop, entrambi di natura di muscolare. Parliamo di Alex Meret e Alisson Santos, usciti zoppicanti nella sconfitta casalinga con l'Arsenal. Massimiliano Allegri dovrà sopperire alla loro assenza per diverse settimane.
Ahi Napoli, Alisson Santos e Meret finiscono ai boxDopo un buon inizio di campionato, con il successo sul Genoa al Ferraris, il Napoli si è bruscamente inceppato. Nelle ultime tre uscite sono arrivate altrettante sconfitte con Como, Inter e Arsenal. Certo, il calendario non ha aiutato, dato l'altissimo tasso di difficoltà delle gare, ma anche i più pessimisti probabilmente si sarebbero attesi almeno un punto in questa striscia terribile. E le notizie negative, a quanto pare, non si fermano al campo.
Il Napoli perde due giocatori importanti per le proprie rotazioni e ne dovrà tener conto per diverse settimane. È il comunicato apparso sul proprio sito ufficiale che chiarisce le condizioni di Alisson Santos e Alex Meret. Buone nuove dal fronte Anguissa, invece. "Dopo il match di ieri sera, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna, domenica alle 18:00 allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi la squadra ha svolto lavoro fisico e tecnico. Chiusura di sessione con una partitina.
Anguissa si è allenato con il gruppo. Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro".
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