Per i Gunners quarto successo di fila
Napoli, il Maradona risponde presente: l'urlo The Champions è da brividi
Il Napoli lotta, resiste a lungo, ma alla fine deve arrendersi alla qualità dell’Arsenal. Al Maradona termina 0-1 per i Gunners, che iniziano nel migliore dei modi il loro cammino in Champions League grazie alla rete decisiva di Martin Ødegaard al 75’.
Il Napoli di Allegri resiste per 75 minutiLa squadra di Allegri parte con coraggio e nel primo tempo riesce a contenere un Arsenal tecnicamente superiore. Gli inglesi mantengono maggiormente il controllo del gioco e costruiscono le occasioni migliori: Merino trova la risposta di Meret, mentre Saka spreca una grande opportunità prima dell’intervallo. Il Napoli prova soprattutto a ripartire, affidandosi a Hojlund e alla qualità di De Bruyne. Nella ripresa la pressione dell’Arsenal aumenta. Gli uomini di Arteta prendono progressivamente possesso della metà campo azzurra e, dopo diversi tentativi, trovano il gol che decide la serata. Al 75’ una bella combinazione libera Ødegaard, che con una conclusione precisa e potente trova il palo interno e batte Milinkovic-Savic, entrato nell’intervallo al posto dell’infortunato Meret.
Nei Pub del Nord di LondraIl Napoli tenta una reazione nel finale e proprio De Bruyne ha una buona occasione per costruire il pareggio, ma sceglie il passaggio invece della conclusione. L’Arsenal sfiora invece il raddoppio e vede anche annullarsi una rete di Havertz per fuorigioco. Finisce 0-1: risultato stretto considerando le occasioni create dall’Arsenal, ma il Napoli esce dal Maradona con la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle squadre più forti d’Europa. Per Allegri, però, resta l’amarezza della terza sconfitta consecutiva. Nei Pub del Nord di Londra si spillano birre a volontà perché i Gunners hanno centrato la quarta vittoria di fila, tra Premier League e Coppa. E dopo il successo nel London derby contro il Chelsea la squadra di Arteta si dimostra matura anche in Europa.
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