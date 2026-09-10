Quello attorno a Julián Alvarez è stata sicuramente la telenovela dell'estate, iniziata quando disse di voler essere ceduto per "il bene di tutti". L'argentino alla fine è rimasto all'Atletico Madrid dopo le voci di mercato che lo hanno accostato soprattutto al Barcellona, ma il rapporto con la tifoseria è stato inevitabilmente condizionato negativamente dai mesi di indiscrezioni e discussioni sul suo futuro.

Arrivato a Madrid nel 2024 dopo due ottimi stagioni al Manchester City, ha continuato a giocare con continuità anche in Spagna, dove nella prima stagione ha collezionato 54 presenze, 29 gol e 7 assist confermandosi come uno degli attaccanti migliori in circolazione. La scorsa stagione ugualmente ha giocato tanto e con continuità, riuscendo a finire la stagione con 52 presenze, 20 gol e 10 assist raggiungendo poi la finale del Mondiale (la seconda consecutiva).

Atletico Madrid, Koke difende Julián: Alvarez risponde sul campo

Contro il Liverpool Álvarez ha mostrato segnali importanti, partendo da titolare e giocando per 90 minuti ad alti livelli. L'attaccante argentino ha inoltre servito l'assist per il gol di Marcos Llorente, permettendo all'Atletico di portarsi momentaneamente in vantaggio sul difficile campo di Anfield.

La squadra di Diego Simeone ha però subito la rimonta dei Reds, firmata da Szoboszlai e Mac Allister, perdendo 2-1 la prima partita della League Phase di Champions League.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 09 SETTEMBRE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid viene contrastato da Jeremy Jacquet del Liverpool durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Liverpool FC e Atletico de Madrid all'Anfield il 09 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

La prestazione di Alvarez, però, può rappresentare un primo passo per lasciarsi alle spalle il rumore dell'estate e Koke sembra avere una richiesta molto semplice per tutti: meno domande sul suo futuro e più spazio per permettergli di parlare attraverso il campo.

Intervistato da Movistar, il capitano dell'Atletico Madrid ha parlato della situazione, diventata ormai insopportabile per tutti: "Siamo tutti molto stanchi, soprattutto lui. Il ragazzo va lasciato in pace per fare in modo che giochi, si diverta e faccia il suo lavoro, che è quello di essere un calciatore. Dobbiamo lasciarlo stare per un po'. Ha passato un'estate molto faticosa, e adesso spero che lo lascerete in pace in modo che possa fare il suo lavoro e dare il massimo".

Caricamento post Instagram...

Oltre a tutte le domande dei giornalisti e tutte le voci sull'attaccante argentino nei social, Álvarez ha anche vissuto, dove è stato fischiato malamente dai suoi stessi tifosi e dove si è mostrato alle telecamere, con uno sguardo che sembravada tutto il resto. Per lui però adesso è arrivato il momento di, e l'unico modo è quello di segnare e fare ciò che aveva fatto nelle stagioni precedenti.