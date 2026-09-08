Lautaro Martinez si schiera al fianco di Julian Alvarez. L'attaccante nerazzurro, in attesa del debutto stagionale in Champions League contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho, si è ritagliato un momento della conferenza stampa pre-partita per commentare la delicata situazione del compagno di nazionale, Julian Alvarez, aggiungendo di aver parlato con lui e di essere dalla sua parte.

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez

"Ho parlato con Julian, gli ho mandato un messaggio e gli ho mostrato il mio sostegno".

Intervenuto nella conferenza stampa prima di Real Madrid-Inter,ha dichiarato di aver mandato un messaggio aper mostrargli supporto nel bel mezzo di una delicatissima situazione:

MADRID, SPAGNA - 7 SETTEMBRE: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale partecipa alla conferenza stampa dell'FC Internazionale in vista della fase di UEFA Champions League tra Real Madrid e FC Internazionale allo stadio Santiago Bernabeu il 7 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Continuando, il capitano nerazzurro ha spiegato che tra i due vi è un grande rapporto di amicizia sottolinenando anche come la decisione in merito al trasferimento di Julian Alvarez spetti all'Atletico: "Oltre al fatto che ricopriamo lo stesso ruolo e abbiamo gareggiato per un posto in nazionale, è un amico. La situazione che sta attraversando non è facile, ma la decisione spetta al suo club. Gli auguro tutto il meglio e spero che guarisca presto e continui a dimostrare ciò che ha dimostrato finora, ovvero di essere uno dei migliori giocatori al mondo".

La delicata situazione di Julian Alvarez

Con la chiusura del calciomercato, Julian Alvarez resta a Madrid e da separato in casa. L'attaccante argentino, al centro di rumors e polemiche per quasi tutta l'estate, dovrà rimandare (se mai dovesse effettivamente realizzarsi) il sogno di vestire la maglia del Barcellona. Nel corso del Mondiale con l'Argentina, la Araña aveva pubblicamente espresso la volontà di lasciare l'Atletico Madrid, tuttavia, in un vero e proprio braccio di ferro tra le dirigenze blaugrana e colchoneros, finita addirittura con le denunce da parte dei madrileni per contatti non autorizzati con l'attaccante argentino, l'Atletico ha deciso di non scendere a compromessi rifiutando un'offerta decisamente poco vantaggiosa di 100 milioni di euro, ma dilazionati in 6 anni (l'equivalente di circa 16 milioni a stagione), da parte del Barça.

🚨🇦🇷 Lautaro Martínez on Julián Álvarez: “I spoke with Julián regarding his situation. I sent him a message and showed him all my support because, beyond the fact that we share and compete for the same position in the national team, he is a friend”.



“The moment he has been… pic.twitter.com/9tLitw5kDT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Notando il muro colchoneros e dopo aver fatto i conti con le importanti cessioni di(al Paris Saint-Germain) e(volato in America), il club catalano ha deciso di correre ai ripari firmando Gabriel Jesus. Sponda Atletico, i madrileni hanno provato ad accontentare la voglia di cambiar aria ditrovando l'accordo con l'(secondo la stampa spagnola) ma il secco no dell'Araña al ritorno in Inghilterra avrebbe bloccato la trattativa e, con la chiusura del calciomercato, la telenovelasi è conclusa nel peggiore dei modi.

Continuamente fischiato dai suoi stessi tifosi, finito ai margini del progetto, Julian si trova adesso a fare i conti con una complicatissima realtà. L'argentino, almeno per il resto dell'anno, rimarrà nella capitale spagnola da separato in casa, nella speranza che il nuovo anno possa aprire le porte di un risvolto che, nonostante il muro dell'Atletico, possa finalmente porre fine a questa drammatica vicenda.