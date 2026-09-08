Il capitano dell'Inter racconta il confronto con il compagno di Nazionale dopo le settimane complicate dell'attaccante dell'Atletico Madrid
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Lautaro Martinez si schiera al fianco di Julian Alvarez. L'attaccante nerazzurro, in attesa del debutto stagionale in Champions League contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho, si è ritagliato un momento della conferenza stampa pre-partita per commentare la delicata situazione del compagno di nazionale, Julian Alvarez, aggiungendo di aver parlato con lui e di essere dalla sua parte.
Le dichiarazioni di Lautaro MartinezIntervenuto nella conferenza stampa prima di Real Madrid-Inter, Lautaro Martinez ha dichiarato di aver mandato un messaggio a Julian Alvarez per mostrargli supporto nel bel mezzo di una delicatissima situazione: "Ho parlato con Julian, gli ho mandato un messaggio e gli ho mostrato il mio sostegno".
Continuando, il capitano nerazzurro ha spiegato che tra i due vi è un grande rapporto di amicizia sottolinenando anche come la decisione in merito al trasferimento di Julian Alvarez spetti all'Atletico: "Oltre al fatto che ricopriamo lo stesso ruolo e abbiamo gareggiato per un posto in nazionale, è un amico. La situazione che sta attraversando non è facile, ma la decisione spetta al suo club. Gli auguro tutto il meglio e spero che guarisca presto e continui a dimostrare ciò che ha dimostrato finora, ovvero di essere uno dei migliori giocatori al mondo".
La delicata situazione di Julian AlvarezCon la chiusura del calciomercato, Julian Alvarez resta a Madrid e da separato in casa. L'attaccante argentino, al centro di rumors e polemiche per quasi tutta l'estate, dovrà rimandare (se mai dovesse effettivamente realizzarsi) il sogno di vestire la maglia del Barcellona. Nel corso del Mondiale con l'Argentina, la Araña aveva pubblicamente espresso la volontà di lasciare l'Atletico Madrid, tuttavia, in un vero e proprio braccio di ferro tra le dirigenze blaugrana e colchoneros, finita addirittura con le denunce da parte dei madrileni per contatti non autorizzati con l'attaccante argentino, l'Atletico ha deciso di non scendere a compromessi rifiutando un'offerta decisamente poco vantaggiosa di 100 milioni di euro, ma dilazionati in 6 anni (l'equivalente di circa 16 milioni a stagione), da parte del Barça.
Continuamente fischiato dai suoi stessi tifosi, finito ai margini del progetto, Julian si trova adesso a fare i conti con una complicatissima realtà. L'argentino, almeno per il resto dell'anno, rimarrà nella capitale spagnola da separato in casa, nella speranza che il nuovo anno possa aprire le porte di un risvolto che, nonostante il muro dell'Atletico, possa finalmente porre fine a questa drammatica vicenda.
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