Mourinho contro Chivu: 16 anni dopo il triplete, i due tecnici siederanno uno contro l'altro al tavolo della Champions League. Come in 21, l'allievo batterà il maestro?
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Ricomincia la Champions League. La competizione per club più importante d'Europa mette subito di fronte due grandi del calcio europeo. Al Bernabeu infatti, a sfidare il Real Madrid di Florentino Perez, arriva l'Inter di Giuseppe Marotta. Ma Real Madrid-Inter metterà di fronte anche, e soprattutto, José Mourinho e Christian Chivu. I due insieme hanno portato i neroazzurri sul tetto d'Europa, guadagnandosi un posto nel cuore dei tifosi neroazzurri.
Il destino ha deciso che ora è il momento per i due di trovarsi uno contro l'altro. Come in "21" - film del 2008 diretto da Robert Luketic - assisteremo ad una delle più classiche sfide allievo contro maestro. Il tavolo da blackjack si trasformerà in un campo da calcio, e le luci di Las Vegas prenderanno le sembianze dell'impianto luci del Bernabeu. Riuscirà Chivu - fresco di conquista dello scudetto - a imporre le proprie idee contro il navigato tecnico portoghese?
Il professor Mourinho e l'arte di scegliere gli uomini giustiIl ritorno a Madrid di José Mourinho ha fatto molto discutere. Il dibattito ha visto da una parte gli affezionati dell'allenatore di Setubal, convinti che José possa essere uno dei pochi uomini in grado di gestire uno spogliatoio così pieno di talento e di ego; dall'altra chi ritiene che i tempi migliori del tecnico siano ormai andati. La sentenza, ovviamente, ce la potrà dare solo e soltanto il rettangolo verde.
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Tutto ciò però, non è possibile in solitaria. Il professore sfrutta il corso che tiene per cercare i talenti più brillanti, li unisce al suo gruppo e con lo stesso vola a Las Vegas in cerca di fortuna. Proprio come sul rettangolo verde però, la teoria non basta. La bravura di Rosa è infatti quella di cercare persone che abbiano non soltanto talento, ma anche la fame necessaria per metterlo a disposizione del gruppo.
Sul tavolo da blackjack, come sull'erbetta, è fondamentale però anche la coesione del gruppo. Necessario è, come emerge dal film, che tutti gli individui camminino nella stessa direzione. E la bravura di José, che ha già vinto due volte questa competizione, risiede in questi due punti. Mourinho si sceglie i suoi uomini, sa chi morirebbe sul campo per lui, e ne fa gli elementi chiave per portare la squadra al successo. Chiedere a Christian Chivu.
Chivu come Ben Campbell, dall'altra parte del tavoloChristian Chivu, appunto. Il tecnico romeno si è ritrovato sulla panchina della sua Inter dopo sole 13 presenze in Serie A - salvando il Parma dalla retrocessione. Un'impresa complicata, dicevano in molti. Ma l'ex difensore ha dimostrato di potersi sedere al tavolo con i grandi, conquistando il tricolore alla sua prima stagione da tecnico dei neroazzurri. Come Ben Campbell - scelto da Rosa dopo aver risolto il paradosso di Monty Hall - si ritrova quasi all'improvviso seduto al tavolo da blackjack e inizia da subito a battere il banco.
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Real Madrid-Inter: il professore contro l'allievoIn "21" il professor Rosa e Ben Campbell si ritrovano uno contro l'altro. Dopo aver battuto il banco infinite volte assieme, Ben inizia a fare di testa sua, portando la squadra a perdere 200mila dollari. L'allievo non è più soltanto il ragazzo scelto dal professore tra i banchi del MIT: è diventato consapevole delle proprie capacità e sempre meno disposto a sottostare alle regole del maestro. Il rapporto si deteriora fino allo scontro e, nel finale, Campbell riuscirà a utilizzare proprio ciò che ha imparato da Micky Rosa per liberarsi dalla sua ombra.
Tra Mourinho e Chivu non ci sono mai stati tradimenti, minacce o ritorsioni. Non serviva una rottura: il tempo ha portato i due ad allontanarsi. Il portoghese ha continuato a girare l'Europa, il romeno ha smesso di giocare e ha imparato un nuovo mestiere. E ora, il fato ha provveduto a farli sedere di nuovo allo stesso tavolo. Questa volta uno di fronte all'altro.
In "21" Ben Campbell smette finalmente di essere soltanto un allievo e diventa padrone del proprio destino. La sceneggiatura di Real Madrid-Inter, invece, è ancora tutta da scrivere. Chivu ha imparato, si è preparato, e adesso siede di fronte al suo insegnante. Le carte sono state distribuite, il tavolo è pronto. Riuscirà l'allievo a battere il suo maestro, o non è ancora arrivato il suo momento?
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