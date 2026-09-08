Ricomincia la Champions League. La competizione per club più importante d'Europa mette subito di fronte due grandi del calcio europeo. Al Bernabeu infatti, a sfidare il Real Madrid di Florentino Perez, arriva l'Inter di Giuseppe Marotta. Ma Real Madrid-Inter metterà di fronte anche, e soprattutto, José Mourinho e Christian Chivu. I due insieme hanno portato i neroazzurri sul tetto d'Europa, guadagnandosi un posto nel cuore dei tifosi neroazzurri.

Il destino ha deciso che ora è il momento per i due di trovarsi uno contro l'altro. Come in "21" - film del 2008 diretto da Robert Luketic - assisteremo ad una delle più classiche sfide allievo contro maestro. Il tavolo da blackjack si trasformerà in un campo da calcio, e le luci di Las Vegas prenderanno le sembianze dell'impianto luci del Bernabeu. Riuscirà Chivu - fresco di conquista dello scudetto - a imporre le proprie idee contro il navigato tecnico portoghese?

Milano (MI), 16 maggio 2009 - Parata in autobus per i festeggiamenti della vittoria del 17° Scudetto dell'Inter - José Mourinho con i giocatori Julio César, Luís Figo, Zlatan Ibrahimović, Jiménez, Dejan Stanković, Christian Chivu, Marco Materazzi e Patrick Vieira.

Il professor Mourinho e l'arte di scegliere gli uomini giusti

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Il ritorno a Madrid di José Mourinho ha fatto molto discutere. Il dibattito ha visto da una parte gli affezionati dell'allenatore di, convinti che José possa essere uno dei pochi uomini in grado di gestire uno spogliatoio così pieno di talento e di ego; dall'altra chi ritiene che i tempi migliori del tecnico siano ormai andati.Il mago di Setubal ha però, dalla sua, un'esperienza pluridecennale nel mondo del calcio, e un'abilità a entrare nella testa dei calciatori che continua a renderlo un tecnico temibile. Proprio come Mourinho,- interpretato da un magistrale- pensa che le persone siano l'arma che ti permette di vincere qualsiasi battaglia. In "21" infatti, Rosa, docente di matematica al, ha messo a punto una tecnica (quasi) infallibile per battere i casinò al gioco del blackjack.

Tutto ciò però, non è possibile in solitaria. Il professore sfrutta il corso che tiene per cercare i talenti più brillanti, li unisce al suo gruppo e con lo stesso vola a Las Vegas in cerca di fortuna. Proprio come sul rettangolo verde però, la teoria non basta. La bravura di Rosa è infatti quella di cercare persone che abbiano non soltanto talento, ma anche la fame necessaria per metterlo a disposizione del gruppo.

SIVIGLIA, SPAGNA - 4 SETTEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, parla con i suoi giocatori durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e Real Madrid, disputata all’Estadio La Cartuja il 4 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Sul tavolo da blackjack, come sull'erbetta, è fondamentale però anche la coesione del gruppo. Necessario è, come emerge dal film, che tutti gli individui camminino nella stessa direzione. E la bravura di José, che ha già vinto due volte questa competizione, risiede in questi due punti. Mourinho si sceglie i suoi uomini, sa chi morirebbe sul campo per lui, e ne fa gli elementi chiave per portare la squadra al successo. Chiedere a Christian Chivu.

Chivu come Ben Campbell, dall'altra parte del tavolo

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Real Madrid-Inter: il professore contro l'allievo

Christian Chivu, appunto. Il tecnico romeno si è ritrovato sulla panchina della sua Inter dopo sole 13 presenze in Serie A - salvando ildalla retrocessione. Un'impresa complicata, dicevano in molti. Ma l'ex difensore ha dimostrato di potersi sedere al tavolo con i grandi,. Come- scelto da Rosa dopo aver risolto il paradosso di- si ritrova quasi all'improvviso seduto al tavolo da blackjack e inizia da subito a battere il banco.Entrambi hanno fatto gruppo - Christian in campo, Ben al tavolo - e. Talento che era già evidente prima, ma che non sarebbe venuto fuori nel contesto sbagliato. Il personaggio interpretato dainfatti, ammesso alla, non ha i soldi necessari per poter pagare la retta. E prima della chiamata del professore, era costretto a vendere camicie in un negozio per poter realizzare il suo sogno.. Dopo aver battuto il banco infinite volte assieme, Ben inizia a fare di testa sua, portando la squadra a perdere 200mila dollari. L'allievo non è più soltanto il ragazzo scelto dal professore tra i banchi del MIT:e sempre meno disposto a sottostare alle regole del maestro. Il rapporto si deteriora fino allo scontro e, nel finale,

BARCELLONA, SPAGNA - 28 APRILE: L’allenatore dell’Inter José Mourinho parla con Christian Chivu durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League tra Barcellona e Inter, disputata al Camp Nou il 28 aprile 2010 a Barcellona, Spagna. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Tra Mourinho e Chivu non ci sono mai stati tradimenti, minacce o ritorsioni. Non serviva una rottura: il tempo ha portato i due ad allontanarsi. Il portoghese ha continuato a girare l'Europa, il romeno ha smesso di giocare e ha imparato un nuovo mestiere. E ora, il fato ha provveduto a farli sedere di nuovo allo stesso tavolo. Questa volta uno di fronte all'altro.

In "21" Ben Campbell smette finalmente di essere soltanto un allievo e diventa padrone del proprio destino. La sceneggiatura di Real Madrid-Inter, invece, è ancora tutta da scrivere. Chivu ha imparato, si è preparato, e adesso siede di fronte al suo insegnante. Le carte sono state distribuite, il tavolo è pronto. Riuscirà l'allievo a battere il suo maestro, o non è ancora arrivato il suo momento?