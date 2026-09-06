Sia l'incontro delle ore 18:00 che quello delle 20:45 hanno regalato tante azioni ed emozioni per il pubblico allo stadio ed a casa
Como show, i giocatori festeggiano a Genova vittoria e primo posto
Da venerdì ha avuto inizio la terza giornata della Serie A 2026/2027, ma ci sono stati già incontri che hanno regalato gol e spettacolo per tutti gli appassionati di calcio. Infatti, due giorni fa il Como ha vinto 1-4 sul campo del Genoa, mentre ieri pomeriggio il Torino ha vinto 1-2 al Franchi contro una Fiorentina ancora a secco di vittorie. Alle 18:00 ed alle 20:45, invece, si sono giocati due big match del calibro di Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Le due squadre che hanno giocato in casa hanno vinto rispettivamente 3-2 e 2-1. Inoltre, queste due partite hanno fatto registrare la stessa statistica.
La statistica che accomuna Inter-Napoli e Roma-AtalantaLa grande sfida disputata presso lo Stadio Giuseppe Meazza ha trovato la sua conclusione col successo dei nerazzurri allenati da Cristian Chivu. Dopo un primo tempo a reti bianche, al 50' il Napoli di Massimiliano Allegri sblocca la gara col gol di Matteo Politano. Tre minuti dopo, i campani hanno segnato la seconda rete con un gran tiro di Rasmus Hojlund. Al 56', però, l'Inter accorcia le distanze con Lautaro Martinez, mentre al minuto 82 il gol di testa di Marcus Thuram ha rimesso la gara in equilibrio. I nerazzurri ottengono la vittoria grazie alla rete, realizzata al 91', del numero 10 argentino. A fine match, la statistica sui tiri totali è la seguente: 29 Inter, 16 Napoli.
Così come quello tra Inter e Napoli, anche il primo tempo tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Atalanta di Maurizio Sarri è terminato 0-0. Due minuti dopo l'inizio della ripresa, però, la squadra bergamasca ha sbloccato il risultato con Ederson. I giallorossi, però, non si sono arresi e hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Mario Hermoso e Matias Soulé, che hanno segnato rispettivamente al minuto 89 e nel terzo dei cinque minuti di recupero della seconda frazione di gioco. Ieri sera, la Roma ha effettuato ben 39 tiri, mentre l'Atalanta soltanto 6. Sia al Meazza che all'Olimpico, quindi, ci sono stati ben 45 tiri totali. Questa statistica fa capire come il livello del campionato italiano si stia alzando.
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