Da venerdì ha avuto inizio la terza giornata della Serie A 2026/2027, ma ci sono stati già incontri che hanno regalato gol e spettacolo per tutti gli appassionati di calcio. Infatti, due giorni fa il Como ha vinto 1-4 sul campo del Genoa, mentre ieri pomeriggio il Torino ha vinto 1-2 al Franchi contro una Fiorentina ancora a secco di vittorie. Alle 18:00 ed alle 20:45, invece, si sono giocati due big match del calibro di Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Le due squadre che hanno giocato in casa hanno vinto rispettivamente 3-2 e 2-1. Inoltre, queste due partite hanno fatto registrare la stessa statistica.

La statistica che accomuna Inter-Napoli e Roma-Atalanta

La grande sfida disputata presso lo Stadio Giuseppe Meazza ha trovato la sua conclusione col successo dei nerazzurri allenati da. Dopo un primo tempo a reti bianche, al 50' il Napoli disblocca la gara col gol di. Tre minuti dopo, i campani hanno segnato la seconda rete con un gran tiro di. Al 56', però, l'Inter accorcia le distanze con Lautaro Martinez , mentre al minuto 82 il gol di testa diha rimesso la gara in equilibrio. I nerazzurri ottengono la vittoria grazie alla rete, realizzata al 91', del numero 10 argentino. A fine match, la statistica suiè la seguente:Inter,Napoli.

Roma, Italia - 5 settembre 2026: I giocatori della Roma esultano per il gol segnato da Matias Soulé durante la partita di Serie A tra Roma ed Atalanta allo Stadio Olimpico. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Così come quello tra Inter e Napoli, anche il primo tempo tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Atalanta di Maurizio Sarri è terminato 0-0. Due minuti dopo l'inizio della ripresa, però, la squadra bergamasca ha sbloccato il risultato con Ederson. I giallorossi, però, non si sono arresi e hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Mario Hermoso e Matias Soulé, che hanno segnato rispettivamente al minuto 89 e nel terzo dei cinque minuti di recupero della seconda frazione di gioco. Ieri sera, la Roma ha effettuato ben 39 tiri, mentre l'Atalanta soltanto 6. Sia al Meazza che all'Olimpico, quindi, ci sono stati ben 45 tiri totali. Questa statistica fa capire come il livello del campionato italiano si stia alzando.