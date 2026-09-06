Una vittoria costruita con pazienza, qualità e una rosa che continua a mostrare tutta la propria profondità. La Roma ha superato l’Atalanta 2-1 allo Stadio Olimpico al termine di una partita che sembrava destinata a chiudersi con la vittoria degli ospiti, ma che i giallorossi hanno avuto la forza di ribaltare nei minuti conclusivi. Prima Mario Hermoso, poi Matías Soulé, entrambi oltre il novantesimo con due gol che certificano la capacità della squadra di Gian Piero Gasperini di non mollare mai la presa e di trovare soluzioni anche quando la partita sembra destinata verso un'altra direzione.

Primo tempo: Roma ordinata, ma l'Atalanta colpisce

La Roma è partita con l’atteggiamento giusto, facendo capire subito di voler imporre il proprio ritmo dal primo minuto, consapevole del proprio livello e dei. Il lavoro di Gasperini si è visto soprattutto nella pressione, nell’aggressività senza palla e nella capacità della Roma di, anticipando anche gli attaccanti in caso di ripartenza grazie all'ottimo lavoro disu. L’Atalanta ha provato a rispondere con le proprie armi, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dalla formazione romanista, ma è la squadra di casa a controllare la palla durante la partita.

ROMA, ITALIA - 05 SETTEMBRE: Donyell Malen della Roma gesticola durante la partita di Serie A tra AS Roma e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 05 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

La situazione resta dunque in equilibrio, con la Roma che però continua a spingere, mantenendo una buona qualità nella circolazione del pallone e mostrando una condizione complessivamente convincente. È una squadra che, pur non trovando subito il gol, dà l’impressione che di poterlo trovare da un momento all'altro.

Secondo tempo: la forza di saper aspettare degli uomini di Gasperini

L'iniziale svolta della partita è arrivata a, grazie alla botta dall'interno dell'area didopo una ripartenza sbagliata da parte die dalle palle respinteda N'Dicka e Mancini. Da quel momento, per un quarto d'ora l'Atalanta sembra anche avere la forza di riuscire a chiuderla, conche sbaglia clamorosamentemandandola troppo a lato.

Il vero punto di svolta arriva con le sostituzioni, con Gasperini che può contare su una panchina costruita proprio per permettergli di cambiare volti alla partita senza abbassare il livello della squadra.

ROMA, ITALIA - 05 SETTEMBRE: I giocatori dell'AS Roma festeggiano dopo il gol segnato da Matias Soulé durante la partita di Serie A tra AS Roma e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 05 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Tra gli ingressi più convincenti c’è quello di Leonardo Balerdi, immediatamente dentro al ritmo della gara e capace di dare solidità e personalità alla linea difensiva insieme a Nahuel Molina. Ma è soprattutto Santiago Castro a lasciare il segno. L’argentino è infatti entrato con grande energia, attaccando la profondità, dialogando con i compagni e andando vicinissimo al gol in più di un’occasione. Prima il palo, poi la traversa a separarlo dalla prima gioia personale in giallorosso, ma il suo impatto è stato evidente. Malen, invece, ha lasciato il campo senza aver offerto la sua miglior versione ma con l'esordio in Champions League in vista era prevedibile che non avrebbe giocato per tutta la gara.

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La Roma ha continuato ad attaccare da una parte all'altra, conche, stremato dopo uno scatto, ha iniziato a toccarsirimanendo comunque in camponei minuti finali. L’Atalanta sembrava poter resistere fino a quando è arrivato il guizzo di Mario Hermoso (90' minuto), che si è fattofirmando il gol del pareggio che ha

E di nuovo, quando tutto faceva pensare all'1-1 finale, è arrivato il gol di Matias Soulé, che ha bucato Carnesecchi con un tiro rasoterra al primo palo regalando i 3 punti e il primo posto alla Roma che sembra, di partita in partita, una squadra sempre più forte e pronta a lottare per lo Scudetto.