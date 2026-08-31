Uno dei migliori acquisti fatti dalla Roma in questi anni, se non il migliore, risponde al nome di Donyell Malen. Da quando è arrivato in Italia nel mese di gennaio di quest'anno, infatti, il calciatore ha iniziato a trascinare i giallorossi a suon di gol. Il suo impatto molto positivo ha permesso alla Roma di conquistare una qualificazione alla Champions League che mancava da diversi anni. Malen ha terminato la scorsa edizione del campionato segnando e, allo stesso modo, ha iniziato quella attuale.

Roma, Malen ancora in gol: l'incredibile statistica dell'olandese

Per rinforzare il proprio reparto offensivo, durante la sessione di calciomercato invernale di quest'anno il club della capitale ha preso Malen dall'con la formula delconfissato a circa. Si può dire che i giallorossi abbiano azzeccato in maniera perfetta l'innesto in entrata. Dal suo arrivo nel Belpaese, l'olandese ha iniziato a segnare ed in diverse occasioni ha anche realizzato una marcatura multipla come lacontro ilnel match giocato il. Coi suoigol in, Malen non solo ha aiutato la Lupa a tornare in Champions League, ma è anche diventato l'nella storia del campionato ad aver segnato più reti.

Lecce, Italia - 31 agosto 2026: Donyell Malen della Roma segna il primo gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Lecce e Roma allo Stadio Via del Mare. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

La Serie A 2026/2027 ha avuto inizio il 22 agosto, ma sembra che Malen voglia candidarsi seriamente come capocannoniere di quest'edizione. Infatti, lunedì scorso ha segnato tre reti nella partita vinta 4-0 dalla Roma contro la Fiorentina. I giallorossi, adesso, stanno giocando contro il Lecce e stanno vincendo 0-3 con tanto di doppietta dell'olandese. Adesso, l'attaccante ha segnato 19 gol nelle prime 20 partite di Serie A. Collegandosi a questi numeri, il noto portale di statistiche Opta ha riportato che, nella storia del campionato italiano, soltanto due calciatori hanno fatto meglio di Malen: Gunnar Nordahl nel 1949 e José Altafini tra il '58 ed il '59. Entrambi, con la maglia del Milan, hanno segnato 2o reti in altrettante partite.