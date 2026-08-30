Leonardo Balerdi è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato l’arrivo del difensore argentino dall’Olympique Marsiglia: l’operazione è stata conclusa in prestito con diritto di riscatto e il giocatore ha scelto la maglia numero 26. Per Gian Piero Gasperini arriva un centrale che conosce già il peso delle responsabilità. Al Marsiglia, Balerdi è cresciuto fino a diventare capitano e uno dei riferimenti della squadra. Ora lascia la Francia per misurarsi con la Serie A, entrando in un sistema difensivo che richiede ai centrali caratteristiche e compiti molto specifici.

Chi è Leonardo Balerdi

Leonardo Julián Balerdi Rosa è nato il 26 gennaio 1999 a Villa Mercedes, in Argentina. La sua formazione calcistica passa dallo Sportivo Pueyrredón e poi dal settore giovanile del Boca Juniors, dove arriva fino alla prima squadra.

Il debutto con il Boca arriva nel 2018. Balerdi rimane poco nel calcio argentino: appena ventenne, nel gennaio 2019, viene acquistato dal Borussia Dortmund e affronta così il primo grande salto della sua carriera. In Germania, però, il percorso è più complicato del previsto. Con la prima squadra giallonera raccoglie sette presenze in Bundesliga, prima di cambiare nuovamente Paese. La svolta arriva in Francia.

Leonardo BALERDI di Marsiglia durante l'amichevole tra Marsiglia e Bilbao allo Stade Velodrome il 9 agosto 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Emilian Baldow/Icon Sport via Getty Images)

Marsiglia, il posto dove Balerdi è diventato grande

Nel 2020 Balerdi si trasferisce all’Olympique Marsiglia e trova progressivamente quella continuità che gli era mancata in Germania. Il club francese diventa il centro della sua crescita. In sei anni il difensore accumula circa 200 presenze con l’OM, trasformandosi da giovane arrivato in prestito dal Dortmund a titolare e poi a punto di riferimento dello spogliatoio.

La fascia di capitano rappresenta il passaggio più significativo. Balerdi la indossa anche durante la gestione di Roberto De Zerbi, arrivando a essere uno dei volti principali del Marsiglia. Il percorso francese gli permette così di costruire un’esperienza molto diversa rispetto ai primi mesi trascorsi in Germania. È soprattutto qui che nasce il Balerdi che oggi arriva alla Roma: un difensore ancora giovane, ma già abituato a giocare con responsabilità importanti.

Il centrocampista spagnolo dell'Atletico Madrid #54 Arnau Ortiz (L) e il difensore argentino del Marsiglia #05 Leonardo Balerdi combattono per la palla durante la partita di calcio amichevole precampionato tra l'Olympique de Marseille (OM) e il Club Atletico de Madrid allo Stade Velodrome di Marsiglia, nel sud della Francia, il 14 agosto 2026. (Foto di Thibaud MORITZ / AFP via Getty Images)

Un centrale che può giocare nella difesa a tre

Balerdi è un difensore centrale di piede destro, alto circa 1,88 metri. Il suo ruolo naturale è quello di centrale, ma può essere utilizzato anche come braccetto nella linea a tre. È una caratteristica che rende il suo profilo particolarmente interessante per Gasperini. Al Marsiglia ha ricoperto posizioni differenti all’interno della difesa a seconda delle esigenze dell’allenatore. Con De Zerbi ha avuto soprattutto compiti da centrale, mentre in precedenza era stato utilizzato anche in posizione più decentrata.

La possibilità di muoversi nella linea a tre offre quindi a Gasperini una soluzione in più per costruire il reparto. Non significa che il suo ruolo alla Roma sia già definito: sarà il lavoro sul campo a stabilire dove verrà impiegato con maggiore continuità.

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Dall’Argentina alla nazionale maggiore

Il percorso europeo ha accompagnato anche la crescita di Balerdi con l’Argentina. Dopo le esperienze nelle selezioni giovanili, il difensore ha debuttato con la nazionale maggiore nel 2019. Oggi conta 11 presenze con l’Albiceleste, dato confermato anche dalla Roma nel comunicato con cui ha annunciato il suo acquisto.

Il suo curriculum internazionale comprende inoltre le esperienze con Borussia Dortmund e Marsiglia. La Roma sottolinea che Balerdi ha superato le 200 presenze in competizioni ufficiali con i club europei. Sono numeri che aiutano a inquadrare il giocatore che arriva in giallorosso: non una promessa appena affacciatasi al calcio europeo, ma un difensore che ha già attraversato Bundesliga e Ligue 1 e che ha avuto un ruolo di responsabilità in uno dei club più importanti di Francia.

Perché la Roma ha scelto Balerdi

L’arrivo dell’argentino si inserisce nella necessità della Roma di completare il reparto arretrato negli ultimi giorni del mercato. La trattativa è arrivata dopo altri tentativi del club per individuare un nuovo difensore e si è sviluppata rapidamente fino all’accordo con il Marsiglia. La formula ufficiale è quella del prestito con diritto di riscatto. Il club giallorosso si assicura così un difensore già abituato al calcio europeo, lasciandosi al tempo stesso la possibilità di decidere successivamente sul suo acquisto definitivo.

Per Gasperini, il valore dell’operazione sarà soprattutto da verificare sul campo. Balerdi porta nota esperienza, conoscenza della difesa a tre e una stagione da capitano alle sue spalle, ma dovrà adattarsi alle richieste del nuovo allenatore e a un campionato diverso.

ROMA, ITALIA - 30 AGOSTO: Il nuovo acquisto dell'AS Roma, Leonardo Balerdi, posa con la sua nuova maglia il 30 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dal capitano del Marsiglia alla nuova sfida

C’è un dettaglio che rende particolare questo trasferimento: Balerdi non lascia il Marsiglia da semplice componente della rosa. Dopo sei anni in Francia, il difensore saluta un club nel quale aveva trovato continuità, accumulato circa 200 presenze e conquistato la fascia di capitano. A Roma dovrà invece ripartire dalle gerarchie di una nuova squadra, con un allenatore che gli chiederà di interpretare il ruolo all’interno del proprio sistema.

È il passaggio successivo di un percorso cominciato al Boca Juniors, proseguito con il difficile impatto al Borussia Dortmund e poi decollato in Francia. Balerdi arriva in Italia con la maglia numero 26 e un bagaglio costruito in tre Paesi diversi. Ha già conosciuto la fascia del Marsiglia e il peso della Nazionale argentina ma ora dovrà trasformare quell’esperienza in una nuova certezza per la difesa della Roma.