Nel corso della giornata di domani andrà in scena la stracittadina tra i due club della massima competizione della Repubblica Ceca

Jacopo del Monaco
Praga Derby

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Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte due big come Sparta Praga e Slavia Praga. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del sesto turno della 1. Liga, vale a dire la massima divisione calcistica in Repubblica Ceca. La stracittadina avrà inizio alle ore 20:00 presso la Fortuna Arena e, nell'attesa, confrontiamo i palmarès delle due grandi rivali.

Il confronto tra le bacheche di Sparta Praga e Slavia Praga: partiamo dai padroni di casa

Con ben 14 campionati vinti di cui l'ultimo due anni fa, lo Sparta Praga del danese Brian Priske è quella che ha conquistato più volte il titolo di Campione della Repubblica Ceca. A livello nazionale, il club della capitale detiene anche altri record come il maggior numero di Pohár FAČR, ovvero la Coppa della Repubblica Ceca, dato che ne ha vinte otto. Insieme al Viktoria Plzen, invece, detiene il record di due Supercoppe vinte, competizione che non si gioca più da dieci anni. Prendendo in considerazione l'epoca dell'allora Cecoslovacchia, lo Sparta Praga vanta di altri due record: più campionati vinti, 24; più coppe nazionali, otto come il Dukla Praga.
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Praga, Repubblica Ceca - 18 dicembre 2025: John Mercado dello Sparta Praga esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di Conference League 2025/26 tra Sparta Praga ed Aberdeen allo Stadio Letna. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

A livello internazionale, invece, il club ceco ha trionfato soltanto in due competizioni che, al giorno d'oggi, non esistono più. La prima di queste è la Coppa Mitropa, torneo che coinvolgeva alcune nazioni europee e che lo Sparta ha vinto nel 1927, nel 1935 e nel 1964. L'altra, invece, è la Coppa Intertoto, vinta dal club della capitale ceca tre volte, per la precisione nel 1980, nell'85 e nell'89. Tra gli altri risultati in ambito europeo figurano la semifinale di Coppa delle Coppa 72/73, quando è stato eliminato dal Milan che ha vinto la competizione, ed aver raggiunto, nel '66 e nell'85, i quarti di finale della Coppa dei Campioni, ovvero l'attuale Champions League.

Adesso si passa ai successi degli ospiti

La scorsa stagione, lo Slavia Praga allenato da Jindrich Trpisovsky ha vinto il campionato nazionale per la nona volta nella sua storia. Nel suo palmarès, la squadra biancorossa vanta anche di sette coppe nazionali, di cui l'ultima nell'annata 2022/2023. L'unico trofeo nazionale che manca al club è la Supercoppa che, come detto nel paragrafo precedente, non esiste più. Includendo, anche in questo caso, i titoli vinti nel periodo cecoslovacco, la squadra della capitale della Repubblica Ceca ha vinto 14 campionati e soltanto quattro coppe.
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Così come i loro cugini, anche lo Slavia Praga ha vinto la Coppa Mitropa e quella Intertoto. Il successo nella prima delle due competizioni estinte risale alla stagione 1937/1938 quando ha battuto gli ungheresi del Ferencvaros nella doppia finale: 2-2 all'andata e vittoria per 2-0 al ritorno. Il club ceco ha vinto ben sette volte la Coppa Intertoto, la prima nel 1970 e l'ultima nel 1993. Tra i piazzamenti europei delle competizioni esistenti, il migliore è stato l'aver giocato la semifinale di Coppa UEFA, oggi Europa League, nella stagione 1995/1996. In quel turno, i biancorossi sono stati eliminati dal Bordeaux.

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