Nel corso della giornata di domani andrà in scena la stracittadina tra i due club della massima competizione della Repubblica Ceca
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Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte due big come Sparta Praga e Slavia Praga. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del sesto turno della 1. Liga, vale a dire la massima divisione calcistica in Repubblica Ceca. La stracittadina avrà inizio alle ore 20:00 presso la Fortuna Arena e, nell'attesa, confrontiamo i palmarès delle due grandi rivali.
Il confronto tra le bacheche di Sparta Praga e Slavia Praga: partiamo dai padroni di casaCon ben 14 campionati vinti di cui l'ultimo due anni fa, lo Sparta Praga del danese Brian Priske è quella che ha conquistato più volte il titolo di Campione della Repubblica Ceca. A livello nazionale, il club della capitale detiene anche altri record come il maggior numero di Pohár FAČR, ovvero la Coppa della Repubblica Ceca, dato che ne ha vinte otto. Insieme al Viktoria Plzen, invece, detiene il record di due Supercoppe vinte, competizione che non si gioca più da dieci anni. Prendendo in considerazione l'epoca dell'allora Cecoslovacchia, lo Sparta Praga vanta di altri due record: più campionati vinti, 24; più coppe nazionali, otto come il Dukla Praga.
A livello internazionale, invece, il club ceco ha trionfato soltanto in due competizioni che, al giorno d'oggi, non esistono più. La prima di queste è la Coppa Mitropa, torneo che coinvolgeva alcune nazioni europee e che lo Sparta ha vinto nel 1927, nel 1935 e nel 1964. L'altra, invece, è la Coppa Intertoto, vinta dal club della capitale ceca tre volte, per la precisione nel 1980, nell'85 e nell'89. Tra gli altri risultati in ambito europeo figurano la semifinale di Coppa delle Coppa 72/73, quando è stato eliminato dal Milan che ha vinto la competizione, ed aver raggiunto, nel '66 e nell'85, i quarti di finale della Coppa dei Campioni, ovvero l'attuale Champions League.
Adesso si passa ai successi degli ospitiLa scorsa stagione, lo Slavia Praga allenato da Jindrich Trpisovsky ha vinto il campionato nazionale per la nona volta nella sua storia. Nel suo palmarès, la squadra biancorossa vanta anche di sette coppe nazionali, di cui l'ultima nell'annata 2022/2023. L'unico trofeo nazionale che manca al club è la Supercoppa che, come detto nel paragrafo precedente, non esiste più. Includendo, anche in questo caso, i titoli vinti nel periodo cecoslovacco, la squadra della capitale della Repubblica Ceca ha vinto 14 campionati e soltanto quattro coppe.
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