Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte due big come Sparta Praga e Slavia Praga. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del sesto turno della 1. Liga, vale a dire la massima divisione calcistica in Repubblica Ceca. La stracittadina avrà inizio alle ore 20:00 presso la Fortuna Arena e, nell'attesa, confrontiamo i palmarès delle due grandi rivali.

Il confronto tra le bacheche di Sparta Praga e Slavia Praga: partiamo dai padroni di casa

Con bencampionati vinti di cui l'ultimo due anni fa, lo Sparta Praga del daneseè quella che ha conquistato più volte il titolo di Campione della Repubblica Ceca. A livello nazionale, il club della capitale detiene anche altri record come il maggior numero di, ovvero la Coppa della Repubblica Ceca, dato che ne ha vinte. Insieme al, invece, detiene il record divinte, competizione che non si gioca più da dieci anni. Prendendo in considerazione l'epoca dell'allora, lo Sparta Praga vanta di altri due record: più campionati vinti,; più coppe nazionali, otto come il

Praga, Repubblica Ceca - 18 dicembre 2025: John Mercado dello Sparta Praga esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di Conference League 2025/26 tra Sparta Praga ed Aberdeen allo Stadio Letna. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

A livello internazionale, invece, il club ceco ha trionfato soltanto in due competizioni che, al giorno d'oggi, non esistono più. La prima di queste è la Coppa Mitropa, torneo che coinvolgeva alcune nazioni europee e che lo Sparta ha vinto nel 1927, nel 1935 e nel 1964. L'altra, invece, è la Coppa Intertoto, vinta dal club della capitale ceca tre volte, per la precisione nel 1980, nell'85 e nell'89. Tra gli altri risultati in ambito europeo figurano la semifinale di Coppa delle Coppa 72/73, quando è stato eliminato dal Milan che ha vinto la competizione, ed aver raggiunto, nel '66 e nell'85, i quarti di finale della Coppa dei Campioni, ovvero l'attuale Champions League.

Adesso si passa ai successi degli ospiti

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La scorsa stagione, lo Slavia Praga allenato daha vinto il campionato nazionale per lanella sua storia. Nel suo palmarès, la squadra biancorossa vanta anche di sette coppe nazionali, di cui l'ultima nell'annataL'unico trofeo nazionale che manca al club è la Supercoppa che, come detto nel paragrafo precedente, non esiste più. Includendo, anche in questo caso, i titoli vinti nel periodo cecoslovacco, la squadra della capitale della Repubblica Ceca ha vintocampionati e soltantocoppe.Così come i loro cugini, anche lo Slavia Praga ha vinto la Coppa Mitropa e quella Intertoto. Il successo nella prima delle due competizioni estinte risale alla stagionequando ha battuto gli ungheresi delnella doppia finale:all'andata e vittoria peral ritorno. Il club ceco ha vinto benvolte la Coppa Intertoto, la prima nele l'ultima nel. Tra i piazzamenti europei delle competizioni esistenti, il migliore è stato l'aver giocato ladi, oggi, nella stagione. In quel turno, i biancorossi sono stati eliminati dal