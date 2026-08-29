Un jolly sulla trequarti per i rossoneri: potrebbe rivelarsi la soluzione tattica determinante per il tecnico portoghese in questa stagione?
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Alexis Saelemaekers si conferma l'arma in più nello scacchiere di Rúben Amorim, rivelandosi determinante per spaccare la partita contro il Venezia e regalare al Milan tre punti preziosi. Subentrato a gara in corso nella ripresa a San Siro, il calciatore belga ha completamente cambiato l'inerzia del match grazie alla sua imprevedibilità e alla qualità negli spazi stretti sulla trequarti.
L'intuizione del tecnico portoghese — che lo vede sempre più efficace alle spalle della punta piuttosto che sulla corsia esterna — ha dato subito i suoi frutti: è stato proprio Saelemaekers a servire l'assist decisivo per la rete del vantaggio del Milan firmata da Gonçalo Ramos, partecipando poi attivamente all'azione del raddoppio finale. Una prestazione da vero e proprio "jolly" che conferma la duttilità del belga come risorsa fondamentale per la rosa rossonera. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>
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