Un coraggioso Venezia prova a giocarsela a viso aperto contro il Milan a San Siro, ma non basta. La formazione lagunare resiste per quasi 70 minuti all'assalto dei rossoneri, complice diversi errori da matita blu di Gonçalo Ramos, creando anche un paio di importanti palle gol.

Nonostante l'ottima prova, però, il Venezia cade negli ultimi 20 minuti di gara: prima con il primo gol in rossonero del nuovo n.9, Gonçalo Ramos, e, poco più tardi, con lo sfortunato autogol di Halhal. Al termine del match, il tecnico del club veneto si è definito soddisfatto della prestazione ma ha aggiunto che ci vorrà qualcosa in più per portare a casa anche i risultati.

Le parole di Stroppa dopo Milan-Venezia

Giovanni Stroppa ha parlato della prestazione del Venezia dichiarando: "Abbiamo fatto una bella prestazione, sono assolutamente soddisfatto, ma evidentemente non basta. Abbiamo fatto una gara equilibrata, senza concedere tanto considerando anche i valori in campo e abbiamo avuto anche noi delle occasioni che potevano essere sfruttate in maniera diversa". Intervistato dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan ha parlato della prestazione del Venezia dichiarando: "Abbiamo fatto una, sono assolutamente soddisfatto, ma evidentemente. Abbiamo fatto una gara equilibrata, senza concedere tanto considerando anche i valori in campo e abbiamo avuto anche noi delle occasioni chein maniera diversa".

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, gesti durante la partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Successivamente, il tecnico ex Cremonese e Crotone ha sottolineato il fatto di essere all'inizio del percorso definendosi ottimista per il futuro: "Nel complesso mi tengo la prestazione e il lavoro che stiamo facendo. Siamo all’inizio del percorso, ci sono tanti aspetti positivi e di cui poter essere ottimisti. Mi dà fastidio per come abbiamo preso il secondo gol".

Le dichiarazioni di Toma Basic

Dopo la partita, anche Toma Basic ha sottolineato la grande prestazione della squadra arancioneroverde dichiarando: "Dobbiamo solo sbloccarci e trovare la via del gol che è quello che ci manca, ma queste prestazioni possono solo aiutarci e darci fiducia. Difficile spiegare cosa ci manca, sicuramente dobbiamo migliorare nelle reazioni dopo che subiamo gol".

Infine, il centrocampista croato ha chiuso il suo intervento affermando: "Possiamo migliorare anche a livello fisico, come intensità e cattiveria, una volta che saremo al cento per cento sono convinto che potremo fare belle cose".