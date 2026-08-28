Come riporta Fabrizio Romano, il club turco pagherà ai rossoneri 45 milioni più bonus relativi alla futura rivendita: battuta la concorrenza dell'Aston Villa

Mattia Celio
AC Milan v SSC Bari - Coppa Italia

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Dopo 7 anni finisce l'avventura al Milan di Rafael Leao. Nelle ultime ore, come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Galatasaray ha trovato con il club rossonero l'accordo di massima per l'acquisto del portoghese, ormai da quasi due mesi nei radar dei giallorossi. Il club turco, dunque, ha avuto la meglio sulla concorrenza dell'Aston Villa che, nonostante fosse la priorità del numero 10, non è mai riuscita a soddisfare le richieste sia del giocatore che del Milan.

Galatasaray-Leao, è fatta: al Milan 45 milioni più bonus

Rafael Leao è ormai prossimo a lasciare la Serie A per la Turchia. Il Galatasaray, infatti, ha trovato l'accordo con il Milan per l'acquisto dell'attaccante portoghese che, dunque, lascia il club meneghino dopo 7 anni, gli ultimi3 dei quali segnati da prestazioni poco esaltanti e da un rapporto con la tifoseria ormai ai ferri corti. A confermalo è l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sul suo profilo social. Si chiude così una telenovela che andava avanti da inizio estate, ovvero da quando Leao aveva espresso la sua decisione di lasciare il Milan "perché aveva dato tutto e voleva una nuova sfida".
Leao Milan

Secondo le informazione riportate da Romano, il portoghese guadagnerà 15 milioni all'anno. Rafael Leao, come ricordiamo, è arrivato al Milan nell'estate del 2019 dal Lille. All'epoca 20 enne, il portoghese non impiegò molto per entrare nelle grazie dell'allenatore e della tifoseria. Il momento di svolta arrivò nel 2022 quando il classe '99 fu uno dei giocatori determinanti per la conquista del 19°scudetto della storia rossonera.

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A
MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Rafael Leão del Milan e Luka Modrić dopo la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo stadio Giuseppe Meazza, il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Da quel giorno, però, Leao fu protagonista di una preoccupante involuzione. Le sue prestazioni erano diventate opache, si trovava fuori ruolo e più di qualche volta aveva sbagliato reti che di solito realizzava. Una involuzione di cui il Milan ne ha risentito molto e soprattutto la tifoseria, della quale era passato da idolo a principale oggetto di critiche, soprattutto al termine della scorsa stagione a seguito del KO contro il Cagliari. Adesso Leao si prepara ad una nuova avventura per provare a rilanciare la sua carriera.

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