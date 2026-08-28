Il sorteggio della League Phase di Europa League ha definito il percorso di Milan e Juventus. Le due italiane, entrambe inserite in prima fascia, hanno pescato otto avversarie ciascuna e, nel complesso, il quadro può essere considerato positivo ma certamente non da sottovalutare. Per il Milan c'è anche un dettaglio logistico importante: i rossoneri hanno evitato la trasferta in Armenia contro l'Ararat-Armenia, che sarà invece affrontato a San Siro. Tra le sfide più interessanti spicca quella interna contro il Benfica, mentre la Juventus ospiterà la Real Sociedad, in quello che appare come uno degli appuntamenti più affascinanti del proprio cammino. Le altre partite metteranno entrambe le squadre davanti a avversarie di livello e a trasferte da affrontare con la giusta attenzione.

Milan, niente trasferta in Armenia: Benfica a San Siro

Ilaffronterà in casa Benfica , Ferencváros, Sunderland e Ararat-Armenia, mentre sarà impegnato in trasferta sui campi di Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia. Un calendario che presenta diverse insidie, ma anche alcuni elementi favorevoli. In particolare, il fatto di affrontare l'permette ai rossoneri di evitare una delle trasferte geograficamente più lontane dell'intera League Phase. Non è un aspetto secondario in una competizione che prevede otto partite e che si inserisce in un calendario già molto intenso.

CAIRATE, ITALIA - 13 LUGLIO: L'allenatore del Milan Ruben Amorim, il proprietario del Milan Gerry Cardinale e Gonçalo Ramos del Milan posano per una foto prima dell'allenamento del Milan a Milanello il 13 luglio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Dal punto di vista sportivo, invece, la sfida più affascinante sarà probabilmente quella contro il Benfica davanti al proprio pubblico. Una partita di livello internazionale che potrà rappresentare anche un banco di prova importante per capire le ambizioni del Milan. Da non sottovalutare nemmeno le trasferte contro Olympiacos, Salisburgo e Bournemouth, mentre Sunderland e Levski Sofia completeranno il percorso. Il sorteggio, quindi, è tutto sommato positivo, ma richiederà continuità e attenzione per evitare di complicare la classifica.

Caricamento post Instagram...

Juventus, Real Sociedad a Torino: trasferte da non sottovalutare

Anche laha ricevuto un calendario interessante. I bianconeri giocheranno in casa contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC, mentre dovranno affrontare in trasferta AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Hapoel Be'er Sheva. La sfida contro laè senza dubbio quella che cattura maggiormente l'attenzione: una partita di livello, a Torino, che offre alla Juventus la possibilità di misurarsi con una formazione tecnicamente interessante davanti ai propri tifosi. Anche Rennes può rappresentare un avversario da affrontare con grande attenzione, mentre le gare contro Omonia e NEC saranno occasioni nelle quali i bianconeri dovranno necessariamente cercare di imporre il proprio valore.

Il discorso cambia per le trasferte. AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Hapoel Be'er Sheva sono quattro appuntamenti nei quali la Juventus dovrà gestire non soltanto l'avversario, ma anche ambienti e condizioni differenti. Nel complesso, però, anche il sorteggio bianconero lascia spazio a una valutazione positiva: non ci sono trasferte impossibili, ma nemmeno partite che possano essere affrontate con superficialità.