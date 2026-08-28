La guerra ai vertici del calcio mondiale entra in una nuova fase, forse la più delicata. Dopo il fallimento del progetto FFE della FIFA, la UEFA prepara infatti un possibile procedimento penale contro Gianni Infantino e prova a ricostruire, attraverso documenti e testimonianze, come sia nata e sia stata gestita l'operazione.

UEFA contro FIFA: il progetto che ha fatto esplodere lo scontro

L'offensiva UEFA: l'ipotesi di gestione infedele

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Al centro della vicenda c'è sempre il(FFE), la società cheaveva proposto di creare peralcuni diritti delle competizioni FIFA attraverso l'ingresso di capitali. L'operazione prevedeva ladel 20% dei diritti commerciali per circa, cifre che secondo la UEFA, avrebbe implicato una valutazione complessiva di circa, ritenuta fortemente sottostimata. Il piano era stato sviluppato per oltre un anno e, secondo la ricostruzione contenuta nell'istanza presentata dalla UEFA negli Stati Uniti, avrebbe coinvolto un gruppodi consulenti e investitori senza un preventivo passaggio attraverso gli organi di governance normalmente competenti. Tra i soggetti indicati comprare, società legata a, individuato come principale investitore.L'annuncio aveva provocato una reazioneda parte di tutto il calcio europeo. Laaveva persino minacciato dile competizioni FIFA, prima di spendere l'iniziativa dopo aver ricevuto grazie sulla cancellazione definitiva del progetto: il 31 luglio, infatti,, riconoscendo che la sua gestione aveva prodotto divisioni all'interno del mondo del calcio. Per la UEFA, però, il ritiro non ha chiuso la questione e restano dale modalità con cui l'operazione è stata concepita, valutata e portata avanti.È qui che nasce la nuova: stando ai principali report internazionali, laha chiesto ad un tribunale federale della Florida di poter acquisiredalle entità FIFA presenti negli Stati Uniti, con l'obiettivo di utilizzare quel materiale nell'eventuale procedimentoin Svizzera. Nel documento di, il massimo organismo europeo ipotizza una possibile "gestione infedele" ai sensi dell'del Codice penale svizzero: la richiesta riguarda comunicazioni, valutazioni economiche, procedure di approvazione e rapporti con investitori e consulenti.

MONACO, GERMANIA - 14 GIUGNO: Gianni Infantino, presidente della FIFA e Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, sono visti presenti prima della partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Germania e Scozia alla Munich Football Arena il 14 giugno 2024 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

La battaglia che guarda anche al 2027

La vicenda assume anche un peso, legato all'annuncio didi ricandidarsi nel marzo 2027, mentre la UEFA, guidata da, ha già fatto sapere che in caso di nuova candidatura, lavorerà per offrire alle federazioni un'. Per ora dunque, non esiste un procedimento penale già avanzato né tantomeno concluso, ma esiste una strategia legale in fase di, e il caso FFE potrebbe trasformarsi nel fronte ditra UEFA e FIFA più serio degli ultimi anni.