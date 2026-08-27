La Champions League 2026/27 ha finalmente il suo volto. Con il sorteggio di Monaco sono stati definiti gli otto avversari di ciascuna delle 36 squadre al via e la nuova League Phase può già offrire una prima lista di partite da segnare sul calendario.

Il nuovo formato mette tutte le squadre dentro un’unica classifica: ogni club affronta otto avversarie differenti, due provenienti da ciascuna fascia, con quattro gare in casa e quattro in trasferta. Le prime otto della classifica accederanno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal nono al 24° posto passeranno dai playoff. Ma prima ancora di iniziare a fare calcoli sulla classifica, ci sono alcune sfide che hanno già catturato l’attenzione.

Real Madrid-Arsenal, subito una sfida pesante

Real Madrid-Arsenal è uno degli appuntamenti più attesi della League Phase. I Gunners affronteranno il Real Madrid in casa e andranno inoltre a Monaco di Baviera per sfidare il Bayern. Un percorso iniziale particolarmente impegnativo per la squadra inglese, che dovrà affrontare due delle formazioni più prestigiose del calcio europeo. Il Real, invece, ospiterà l’Inter e farà visita all’Arsenal. Anche per la squadra spagnola, dunque, la prima fase presenta subito un doppio confronto di grande livello.

È una di quelle partite che il nuovo formato rende possibili già prima degli ottavi: due grandi club possono incontrarsi senza dover aspettare la fase a eliminazione diretta.

Manchester City, doppia sfida con PSG e Barcellona

Se c’è una squadra che può guardare al sorteggio e pensare a una League Phase particolarmente ricca di grandi appuntamenti, quella è il Manchester City.La formazione inglese affronterà in casa il Paris Saint-Germain e andrà al Camp Nou per sfidare il Barcellona. Due avversarie di primissimo piano racchiuse nello stesso percorso europeo. Il confronto con il PSG mette di fronte il City e i campioni d’Europa in carica, mentre la trasferta contro il Barcellona aggiunge una delle atmosfere più riconoscibili del calcio continentale.

E c’è un altro dettaglio interessante nel calendario del City: la squadra inglese ospiterà anche il Napoli, creando un ulteriore incrocio di grande interesse per il pubblico italiano.

Liverpool-Inter, una sfida che riporta l’Italia al centro

Tra gli incroci più affascinanti c’è anche Liverpool-Inter.I nerazzurri, inseriti in prima fascia, affronteranno il Liverpool in trasferta. La squadra inglese riceverà inoltre l’Atlético Madrid, mentre l’Inter sfiderà in casa il Borussia Dortmund.

Per il Liverpool, dunque, la League Phase proporrà due avversarie di prima fascia come Inter e Atlético. Per i nerazzurri, invece, sarà un percorso che metterà subito alla prova le ambizioni europee della squadra.La sfida di Anfield sarà inevitabilmente una delle più attese anche in Italia.

Manchester United-Bayern, il ritorno dei Red Devils

Il Manchester United torna nella Champions League e lo fa con un avversario che non ha bisogno di presentazioni: il Bayern Monaco.I tedeschi saranno ospiti all’Old Trafford, mentre lo United farà visita all’Atlético Madrid. Il sorteggio ha quindi regalato alla squadra inglese due sfide di grande prestigio già nella prima fase. A rendere particolare il confronto con il Bayern c’è anche la storia europea delle due società, oltre al ritorno dello United nella massima competizione continentale.

Il club inglese affronterà inoltre Roma e Como, due delle quattro rappresentanti italiane nella League Phase.

MONACO, MONACO - 27 AGOSTO: Vista generale del trofeo UEFA Champions League in vista del sorteggio al Grimaldi Forum il 27 agosto 2026 a Monaco, Monaco. (Foto di Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Aston Villa, due trasferte da non perdere

Anche l’Aston Villa ha pescato due avversarie capaci di trasformare la sua League Phase in un percorso molto interessante. La squadra inglese ospiterà il Paris Saint-Germain e farà visita al Barcellona. A completare il quadro ci sono, tra le altre, Borussia Dortmund e Galatasaray. Sono due partite molto diverse, ma entrambe con un elemento comune: il Villa dovrà misurarsi con due club abituati alle serate più importanti d’Europa.

Roma e Napoli, subito due appuntamenti di lusso

Anche le altre italiane hanno ricevuto avversari di grande richiamo.La Roma ospiterà il Real Madrid e farà visita al Paris Saint-Germain. Nel suo percorso ci sono anche Manchester United e Fenerbahçe. Il Napoli, invece, riceverà l’Arsenal e andrà a Manchester per affrontare il City. Gli azzurri sfideranno inoltre Porto, Club Brugge, Villarreal e Bodø/Glimt. Per entrambe le squadre, quindi, la League Phase comincia con due trasferte o sfide interne dal peso specifico notevole.

Como, il debutto è subito da copertina

La storia più particolare tra le italiane è però quella del Como, alla sua prima partecipazione alla League Phase della Champions.E il sorteggio non è stato certo timido. La squadra lombarda affronterà in casa il Paris Saint-Germain e il Manchester United, mentre andrà al Camp Nou per giocare contro il Barcellona.

Per una società al debutto assoluto nella competizione, sono tre appuntamenti dal valore gigantesco. Non servirà aspettare la fase a eliminazione diretta per vedere il Como confrontarsi con alcuni dei sorteggiati più prestigiosi del torneo.

Una Champions senza più i vecchi gironi

Il fascino di questi incroci è legato anche al formato.

Le 36 squadre non sono più divise nei tradizionali gironi: formano una classifica unica e disputano otto partite contro otto avversarie differenti. Ogni squadra incontra due club per fascia, con quattro partite interne e quattro esterne. Alla fine delle otto giornate, le prime otto entrano direttamente negli ottavi. Le squadre dal nono al 24° posto dovranno invece giocarsi la qualificazione attraverso gli spareggi, mentre le ultime otto saranno eliminate.

Questo significa che anche una singola grande partita può avere un peso importante nel percorso verso la fase successiva, soprattutto quando a sfidarsi sono squadre che puntano a chiudere nella parte alta della classifica.

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La Champions riparte a settembre

La League Phase inizierà l’8 settembre 2026 e si svilupperà per otto giornate. Il calendario completo con date e orari delle singole partite deve ancora essere definito.

Gli accoppiamenti, invece, sono già sufficienti per far venire voglia di tornare a respirare l’atmosfera della Champions: Real Madrid-Arsenal, Manchester City-PSG, Manchester City-Barcellona, Liverpool-Inter, Manchester United-Bayern e Aston Villa-Barcellona sono soltanto alcuni dei big match che aspettano l’Europa. E questa volta non bisognerà aspettare gli ottavi per vederli.