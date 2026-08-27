Eduardo Coudet lascia il River Plate. L'allenatore, già sotto pressione e oggetto di critiche da parte dei tifosi, ha preso la decisione di dimettersi a seguito dell'eliminazione contro l'Independiente Santa Fe agli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Il presidente del River Plate ha confermato che Coudet non è più l'allenatore: "Chacho vuole farsi da parte".

River Plate, Coudet ha deciso di dimettersi: fatale il KO contro l'Independiente

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"Se vedrò che i risultati non inizieranno ad arrivare, non farò nulla di male al River, ai tifosi o alla dirigenza che si è fidata di me

", aveva anticipato all'inizio di agosto, dopo la sconfitta con il Tigre a Victoria. Dopo l'eliminazione del River ai rigori, per evitare di parlare a caldo, Chacho ha deciso di non tenere una conferenza stampa. Invece, si è subito incontrato con i dirigenti del club negli spogliatoi, e lì ha preso la sua decisione: dimettersi. Dimissioni che, tuttavia, ancora non sono ufficiali ma la conferma dovrebbe arrivare nella conferenza stampa a cui oggi pomeriggio parteciperà il tecnico argentino.

L'avventura di Eduardosulla panchina del River Plate è giunta al termine. Dopo l'eliminazione dalla Copa Sudamericana per mano dell', il tecnico argentino ha deciso di lasciare l'incarico di allenatore dei Millonaros. Eliminazione che, inoltre, viene in un periodo in cui l'ex centrocampista era finito al centro delle polemiche già da mesi e quest'ultimo KO ha avuto un peso definitivo sulla sua scelta.

Coudet, arrivato al River a marzo dopo il secondo mandato di Marcelo Gallardo, ha subìto diverse dolorose sconfitte che hanno gradualmente ridotto il divario fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso contro l'Independiente Santa Fe. Ha perso il Superclásico contro il Boca Juniors, la finale del Torneo Apertura contro il Belgrano, è stato eliminato dalla Copa Argentina dall'Aldosivi e ha accumulato sei sconfitte consecutive nei tornei AFA, la peggiore striscia nella storia professionistica del club.

PORTO ALEGRE, BRASILE - 11 FEBBRAIO: Eduardo Coudet allenatore dei gesti Internacional durante la partita tra Internacional e Universidad de Chile come parte delle qualificazioni della Copa CONMEBOL Libertadores 2020 l'11 febbraio 2020 a Porto Alegre, Brasile. (Foto di Lucas Uebel/Getty Images)

Dopo l'eliminazione, i tifosi del River Plate, circondati da un nutrito contingente di polizia, hanno nuovamente manifestato nello stadio, chiedendo, come già accaduto dopo la sconfitta contro il Rosario Central , " che se ne vadano tutti " e il ritorno sulla panchina di Ramón Díaz, che comunque non rientra tra le opzioni della dirigenza. Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nuovo allenatore.