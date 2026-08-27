A seguito dell'eliminazione contro l'Independiente Santa Fe in Copa Sudamericana il tecnico argentino ha deciso di dimettersi
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Eduardo Coudet lascia il River Plate. L'allenatore, già sotto pressione e oggetto di critiche da parte dei tifosi, ha preso la decisione di dimettersi a seguito dell'eliminazione contro l'Independiente Santa Fe agli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Il presidente del River Plate ha confermato che Coudet non è più l'allenatore: "Chacho vuole farsi da parte".
River Plate, Coudet ha deciso di dimettersi: fatale il KO contro l'IndependienteL'avventura di Eduardo Coudet sulla panchina del River Plate è giunta al termine. Dopo l'eliminazione dalla Copa Sudamericana per mano dell'Independiente Santa Fe, il tecnico argentino ha deciso di lasciare l'incarico di allenatore dei Millonaros. Eliminazione che, inoltre, viene in un periodo in cui l'ex centrocampista era finito al centro delle polemiche già da mesi e quest'ultimo KO ha avuto un peso definitivo sulla sua scelta.
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Coudet, arrivato al River a marzo dopo il secondo mandato di Marcelo Gallardo, ha subìto diverse dolorose sconfitte che hanno gradualmente ridotto il divario fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso contro l'Independiente Santa Fe. Ha perso il Superclásico contro il Boca Juniors, la finale del Torneo Apertura contro il Belgrano, è stato eliminato dalla Copa Argentina dall'Aldosivi e ha accumulato sei sconfitte consecutive nei tornei AFA, la peggiore striscia nella storia professionistica del club.
Dopo l'eliminazione, i tifosi del River Plate, circondati da un nutrito contingente di polizia, hanno nuovamente manifestato nello stadio, chiedendo, come già accaduto dopo la sconfitta contro il Rosario Central , " che se ne vadano tutti " e il ritorno sulla panchina di Ramón Díaz, che comunque non rientra tra le opzioni della dirigenza. Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nuovo allenatore.
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