Santa Fe-River Plate si affrontano alle 02:30 di giovedì 13 agosto nell'andata degli ottavi di finale di CONMEBOL Sudamericana. La formazione colombiana arriva al confronto in un momento particolarmente positivo, mentre il River Plate è chiamato a interrompere una striscia negativa che ha complicato il suo avvicinamento alla sfida.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Il Santa Fe arriva all'appuntamento con grande fiducia. La squadra colombiana ha superato il Caracas nel turno precedente con un doppio successo, chiudendo la serie senza subire reti, e ha poi battuto il Boyacá Chicó nell'ultima gara disputata.

Il rendimento complessivo conferma il buon momento della formazione di casa, che ha perso soltanto una delle ultime partite giocate in tutte le competizioni. Anche tra le mura amiche il Santa Fe ha costruito una striscia molto positiva e punta ora a sfruttare il proprio campo per ottenere un vantaggio in vista del ritorno. Il principale riferimento offensivo resta Hugo Rodallega, protagonista anche nell'ultima vittoria contro il Boyacá Chicó.

Il River Plate si presenta in Colombia in una situazione decisamente più complicata. La squadra argentina è reduce da una serie di cinque sconfitte consecutive e non trova la via del gol da quattro partite. L'ultima battuta d'arresto è arrivata contro il Tigre, che ha superato il River di misura.

Il momento negativo è in contrasto con quanto mostrato nella fase a gironi della Copa Sudamericana, dove la formazione argentina aveva chiuso il proprio percorso senza sconfitte. Ora, però, la squadra di Eduardo Coudet deve ritrovare rapidamente fiducia e soprattutto efficacia in zona offensiva.

Il River ha investito molto sul mercato per rinforzare la rosa, portando in squadra elementi come Lucas Beltrán, Borré, Otamendi, Andrada e Correa. Per questa sfida non sarà invece disponibile Thiago Almada, mentre la difesa deve fare i conti con le assenze di Marcos Acuña e Matías Viña.

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