Romelu Lukaku, ancora di proprietà del Napoli, si appresta a lasciare l'Italia per trasferirsi in Turchia e iniziare una nuova avventura con il Fenerbahce. Arrivato in terra partenopea nel 2024, è stato protagonista assoluto nella prima stagione, dove ha segnato 14 gol e servito 11 assist in 38 partite tra tutte le competizioni contribuendo a sollevare la quarta Serie A nella storia del club. La scorsa stagione invece, causa infortunio, ha giocato solo 7 partite in stagione segnando un solo gol.

La sua condizione fisica persa e l'addio di Antonio Conte hanno contribuito alla sua scelta di cambiare aria per provare a ritrovare ciò di cui un attaccante come lui ha bisogno: fare gol ed essere protagonista.

Napoli, Lukaku vicino al Fenerbahce: i dettagli dell'operazione

A riportare gli ultimi aggiornamenti sono Sky Sport e Fabrizio Romano, secondo cui Fenerbahce e Napoli stanno lavorando per completare l'operazione. Il club turco è pronto a investire circa 6 milioni di euro più bonus per il cartellino del centravanti belga. Le cifre sono state oggetto di diverse ricostruzioni negli ultimi giorni, ma la distanza tra le parti si è progressivamente ridotta e l'accordo è ormai vicino.

CASTEL DI SANGRO, ITALIA - 14 AGOSTO: Romelu Lukaku del Napoli lascia il campo dopo aver subito un infortunio durante la partita amichevole pre-stagionale tra Napoli e Olympiacos allo Stadio Teofilo Patini il 14 agosto 2025 a Castel di Sangro, in Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il centravanti, che compirà 33 anni, ha preso in considerazione diverse possibilità per il proprio futuro, ma la destinazione turca è diventata quella più concreta, e l'operazione è ora legata soprattutto alla definizione dell'intesa definitiva tra i due club. Dopo gli inizi all'Anderlecht, il belga ha vestito le maglie di Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma e Napoli, diventando uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione.

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La parentesi più importante in Italia è stata probabilmente quella all'Inter. Arrivato nell'estate del 2019 dal Manchester United, Lukaku ha trascinato i nerazzurri alla conquista dello scudetto 2020-21, formando con Lautaro Martinez una delle coppie d'attacco più prolifiche d'Europa. In due stagioni ha realizzato 64 gol in 95 presenze con l'Inter, prima del trasferimento al Chelsea.

Dopo il ritorno in Inghilterra e il successivo prestito nuovamente all'Inter, Lukaku ha giocato una stagione alla Roma, segnando 21 gol in 47 presenze complessive prima di passare al Napoli, nuovamente sotto la guida di Conte.