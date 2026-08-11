Dopo 3 anni di stop forzato, il calcio palestinese si prepara a tornare finalmente in campo. La Federcalcio palestinese ha annunciato la ripresa delle attività sportive per club a partire dal prossimo 4 settembre, in un paese ancora fortemente segnato e colpito dagli attacchi di Israele. La prima competizione della nuova stagione in Palestina sarà la "Coppa dei Mille Martiri", torneo scelto per ricordare gli oltre mille atleti palestinesi che, secondo i dati diffusi dalla federazione, hanno perso la vita durante il conflitto. Sarà un evento che andrà oltre il semplice risultato sportivo, segnando una piccola rinascita per un popolo da tempo in difficoltà.

Palestina: torna il calcio con la "Coppa dei mille martiri"

Alla competizione prenderanno parte, e la maggioranza arriverà dalla, con, mentre saranno. A completare il quadro ci sarannopalestinesi in Libano.

BILBAO, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: I giocatori della Palestina mostrano un cartello con la scritta 'Stop Genocide' mentre posano per una fotografia di squadra prima di una partita amichevole tra Paesi Baschi e Palestina allo stadio San Mames il 15 novembre 2025 a Bilbao, in Spagna. La nazionale palestinese giocherà partite amichevoli contro le nazionali dei Paesi Baschi e della Catalogna in una dimostrazione globale di sostegno e solidarietà. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

A sottolineare il valore simbolico della ripartenza è stato Jibril Rajoub, presidente della Federcalcio palestinese, che ha ribadito come lo sport possa continuare a rappresentare un elemento di speranza e di vita per la popolazione palestinese. Rajoub ha inoltre rinnovato alla FIFA la richiesta di adottare provvedimenti nei confronti dei club israeliani che operano negli insediamenti in Cisgiordania e di sospendere Israele dall'organizzazione mondiale del calcio per la sua condotta nella "guerra" a Gaza.

Il calcio palestinese si era progressivamente fermato dopo l'inizio della guerra nell'ottobre 2023, in seguito all'attacco del 7 ottobre e all'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. Non si trattò di un caso isolato o di precauzione, le competizioni vennero rese di fatto impossibili dalla situazione sul terreno, soprattutto a Gaza, dove gli impianti sportivi sono stati gravemente danneggiati e l'attività agonistica è stata interrotta.

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Gli atleti uccisi da Israele sono stati, mentre le infrastrutture sportive danneggiate sono oltre, tra cui stadi, campi di calcio e palestre che risultano distrutti o gravemente danneggiati nei territori palestinesi.