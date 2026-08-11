È finito nel mirino della polizia turca Sebahattin Şirin, considerato il leader del principale gruppo organizzato della tifoseria del Galatasaray.

Luigi Mereu
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Sebahattin Şirin, arrestato domenica a Istanbul, è stato sottoposto a una lunga perquisizione nella propria abitazione, durata circa 8 ore e mezza. Il bilancio del blitz ha fatto rapidamente il giro dei media turchi: oltre 840 mila euro in contanti, ai quali si aggiungono oro, gioielli e altre valute per un valore superiore ai 300 mila euro. Durante l'operazione, secondo quanto riferito dalle agenzie turche DHA e IHA, gli agenti hanno inoltre trovato una pistola, munizioni e quattro giubbotti antiproiettile, superando il milione di euro di materiale sequestrato.

Blitz della polizia: arrestato il leader degli ultras del Galatasaray

Şirin è accusato di diversi reati e tra le contestazioni nei suoi confronti figurano la vendita di biglietti sul mercato nero, episodi di disturbo dell'ordine pubblico all'interno degli impianti sportivi e la diffusione pubblica di false informazioni. La vicenda relativa alla presunta rivendita illegale dei biglietti si intreccia anche con una denuncia presentata nel 2024 dall'allora presidente del Galatasaray. Non è stato però chiarito se l'attuale arresto sia direttamente collegato a quella denuncia.

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A rendere il caso ancora più delicato è il momento in cui è arrivato l'intervento della polizia, infatti, il giorno precedente all'arresto, il leader degli ultrAslan aveva pubblicato un messaggio sul social network X rivolto al ministro turco della Giustizia, Akin Gürlek.

L'uomo aveva accusato il ministro di fare parte di un presunto "gruppo all'interno dello Stato" intenzionato a favorire il Fenerbahce, storico rivale cittadino del Galatasaray, nella corsa al titolo. Un'accusa pesantissima, che né il ministro né il Fenerbahçe hanno pubblicamente commentato. Galatasaray e Fenerbahce, entrambi club di Istanbul, si contendono da decenni la supremazia nel calcio turco e la loro sfida va ben oltre il terreno di gioco. La tifoseria del Galatasaray è rappresentata principalmente dagli ultrAslan, uno dei gruppi ultras più conosciuti e numerosi del Paese.

La vicenda giudiziaria di Şirin, tuttavia, non significa che le accuse da lui rivolte alle istituzioni siano state confermate. Al momento si tratta di contestazioni e accuse oggetto di indagine, mentre non è stata stabilita alcuna relazione ufficiale tra il suo arresto e le dichiarazioni contro il ministro Gürlek.

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