Sebahattin Şirin, arrestato domenica a Istanbul, è stato sottoposto a una lunga perquisizione nella propria abitazione, durata circa 8 ore e mezza. Il bilancio del blitz ha fatto rapidamente il giro dei media turchi: oltre 840 mila euro in contanti, ai quali si aggiungono oro, gioielli e altre valute per un valore superiore ai 300 mila euro. Durante l'operazione, secondo quanto riferito dalle agenzie turche DHA e IHA, gli agenti hanno inoltre trovato una pistola, munizioni e quattro giubbotti antiproiettile, superando il milione di euro di materiale sequestrato.

Blitz della polizia: arrestato il leader degli ultras del Galatasaray

Şirin è accusato di diversi reati e tra le contestazioni nei suoi confronti figurano la vendita di biglietti sul mercato nero, episodi di disturbo dell'ordine pubblico all'interno degli impianti sportivi e la diffusione pubblica di false informazioni. La vicenda relativa alla presunta rivendita illegale dei biglietti si intreccia anche con una denuncia presentata nel 2024 dall'allora presidente del Galatasaray. Non è stato però chiarito se l'attuale arresto sia direttamente collegato a quella denuncia.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANIA - 18 SETTEMBRE: I tifosi del Galatasaray sostengono la loro squadra durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Eintracht Francoforte e Galatasaray A.S. al Frankfurt Stadion il 18 settembre 2025 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

A rendere il caso ancora più delicato è il momento in cui è arrivato l'intervento della polizia, infatti, il giorno precedente all'arresto, il leader degli ultrAslan aveva pubblicato un messaggio sul social network X rivolto al ministro turco della Giustizia, Akin Gürlek.

L'uomo aveva accusato il ministro di fare parte di un presunto "gruppo all'interno dello Stato" intenzionato a favorire il Fenerbahce, storico rivale cittadino del Galatasaray, nella corsa al titolo. Un'accusa pesantissima, che né il ministro né il Fenerbahçe hanno pubblicamente commentato. Galatasaray e Fenerbahce, entrambi club di Istanbul, si contendono da decenni la supremazia nel calcio turco e la loro sfida va ben oltre il terreno di gioco. La tifoseria del Galatasaray è rappresentata principalmente dagli ultrAslan, uno dei gruppi ultras più conosciuti e numerosi del Paese.

Sayın Akın Gürlek



Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim.



Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir… — Sebahattin Şirin (@SebahattinReis) August 8, 2026

La vicenda giudiziaria di Şirin, tuttavia, non significa che le accuse da lui rivolte alle istituzioni siano state confermate. Al momento si tratta di contestazioni e accuse oggetto di indagine, mentre non è stata stabilita alcuna relazione ufficiale tra il suo arresto e le dichiarazioni contro il ministro Gürlek.