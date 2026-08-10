In questa sessione di calciomercato, il Galatasaray ha messo gli occhi su Rafael Leao. Il giocatore portoghese, infatti, diverse settimane fa ha ammesso che la sua avventura con la maglia del Milan è terminata e vorrebbe iniziare una nuova avventura calcistica. Inoltre, il classe 1999 ha dichiarato che gli piacerebbe giocare in Premier League dalla quale, però, non sono mai arrivati dei segnali di un possibile interesse da parte dei club. Le uniche due squadre che hanno messo nel mirino l'attaccante rossonero sono state Fenerbahçe e Galatasaray, con la prima che ha deciso di uscire dalla corsa.

Leao obiettivo principale del Galatasaray, ma il Milan lo cede solo alle sue condizioni

Tra i due club del campionato turco citati poco sopra, il Fenerbahçe sembrava quello in vantaggio per l'acquisto di Leao. Tuttavia, secondo diverse fonti i gialloblù non sarebbero riusciti a soddisfare ledel giocatore. I Canarini Gialli, quindi, hanno preso la decisione di non puntare più sul rossonero ed ora stanno per chiudere la trattativa colper. Su Leao, però, c'è ancora il Gala, il quale ha messo l'attaccante del Milan in cima alla lista dei propri obiettivi. Negli ultimi minuti,ha fatto un punto sulla situazione che riguarda questa trattativa.

Giacarta, Indonesia - 8 agosto 2026: Rafael Leao del Milan controlla il pallone contro Josh Acheampong del Chelsea durante l'amichevole tra Chelsea e Milan al Gelora Bung Karno Stadium. (Foto di Peksi Cahyo/Getty Images)

Sul proprio profilo X, il noto esperto di calciomercato ha riportato che la squadra giallorossa è su Leao, per il quale il Milan ha deciso di non voler fare sconti. Per far partite il suo numero 10, il Diavolo aspetta un'offerta a titolo definitivo per una cifra che va dai 50 ai 60 milioni di euro. Al momento, i rossoneri non vogliono cedere il classe 1999 con la formula del prestito con obbligo di riscatto perché, così facendo, cambierebbe il tipo di pagamento della cessione. Leao è sulla lista dei partenti, ma la richiesta del Milan blocca le squadre che potrebbero acquistarlo.