Ruben Amorim, alla vigilia della gara contro il Chelsea, aveva sottolineato come fosse ormai giunto il momento di concludere gli esperimenti e cominciare a prendere delle decisioni inequivocabili in termini di cessioni. Il primo a essere ceduto è stato, seppur a sorpresa, Zachary Athekame. Il terzino destro svizzero non ha, evidentemente, convinto Amorim ed è stato prestato al Lione.

Operazione giocare con continuità

Come riporta, il Milan e il Lione avrebbero trovato l'accordo per la cessione infino al 2027 di Zachary Athekame. Arrivato in rossonero appena un anno fa dalloper circa 8 milioni di euro, lo svizzero ci ha messo del tempo per ritagliarsi spazio e continuità nel modulo di. Soltanto nella seconda parte della stagione è stato uno dei primi cambi del Milan, segnando anche il gol dell'illusionea Marassi contro il, prima della caduta libera contro il

GENOA, ITALY - MAY 17: Zachary Athekame di Milano festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo Stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Nella tournée australiana, a Perth, in cui il Milan ha affrontato Inter e Chelsea, c'è stato poco spazio per il terzino elvetico. Infatti, Amorim ha preferito schierare come esterno di centrocampo Chukwueze, sperando di ricreare quanto fatto con Amad Diallo al Manchester United. In quel ruolo rimarrà, a meno di offerte ghiotte, anche Saelemaekers. Così, lo spazio per Athekame si è ridotto e le parti, compreso il giocatore, hanno optato per la destinazione Lione in modo da giocare da titolare e tornare, tra un anno, al Milan più pronto.

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Fasce da rinforzare

Detto della fascia destra, attualmente occupata dal tandem Chukwueze-Saelemaekers, la fascia sinistra del diavolo è da rinforzare pesantemente. Siachenon possono essere i titolari di un Milan che ambisce a tornare in Champions o, come detto dal suo tecnico, a provare a vincere lo. Se il laterale cresciuto nelle giovanili rossonere può essere una valida alternativa anche per l', l'ecuadoregno non ha mai convinto fino in fondo, nemmeno dopo il gol al derby. Così, l'ex terzino delè sulla lista degli esuberi e il Milan aspetta soltanto un offerta allettante per non fare minusvalenza.