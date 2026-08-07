Il Milan di Ruben Amorim punta al titolo. Alla vigilia del test in amichevole contro il Chelsea a Giacarta, il tecnico rossonero ha tracciato con chiarezza quelli che saranno gli obiettivi di stagione del Diavolo, sottolineando come lo Scudetto debba essere un traguardo da inseguire, aprendo anche alle cessioni di alcuni giocatori per sfoltire la rosa.

Le parole di Amorim prima di Chelsea-Milan

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida in amichevole contro il Chelsea ha dapprima parlato della sfida che attende i rossoneri: "Darò minuti a tanti giocatori per osservarli tutti. La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni in merito a. Adesso necessito quante più informazioni possibili per prendere le giuste decisioni".

PERTH, AUSTRALIA - 5 AGOSTO: L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, osserva la partita amichevole pre-campionato tra Milan e Internazionale all'Optus Stadium di Perth, in Australia, il 5 agosto 2026. (Foto di Janelle St Pierre/Getty Images)

Riguardo gli aspetti da migliorare, il tecnico portoghese ha dichiarato: "Dobbiamo fare passi in avanti riguardo l'uno contro uno con gli avversari: se vogliamo fare pressing alto, dobbiamo essere forti nei duelli. Il tempo non è dalla nostra parte, per questo motivo sentiamo il dovere di fare tutto più velocemente".

"Dobbiamo puntare al titolo"

🔵🚨 | AC Milan have arrived in Jakarta and are already settling in ahead of Saturday’s friendly against Chelsea. 🇮🇩



Preparations for the clash at GBK are underway. 👀#CFC | #ACMilan pic.twitter.com/FwGzGRQVNm — THE MAYOR (@cfcmayor_gh) August 7, 2026

Successivamente, in risposta alla domanda sugli obiettivi stagionali del, l'ex allenatore di Sporting e Manchester United non ha usato mezzi termini affermando: "Dobbiamo pensare ad una partita per volta. La nostra rosa è in grado di vincere ogni match e in qualsiasi competizione.. E c’è anche la Serie A. Sarà complicato sfidare squadre che lavorano da molto tempo con i loro tecnici, ma non posso dire che non possiamo o che non vogliamo vincere lo. Magari potrebbe sembrare ingenuo pensare una cosa di questo tipo, perché c'è ancora tanto lavoro da fare, c’è una nuova guida in panchina e ci sono stati cambi nell'organico. Però, un club come".

Infine, a proposito della preparazione, Amorim ha chiuso la conferenza stampa spiegando: "Nel calcio, la volontà è sempre quella di vincere tutto e subito, ma ci sono momenti che richiedono tempo. Nel nostro sport, il tempo non è dalla nostra parte, però, bisogna fare determinate scelte. E per quel che mi riguarda io preferisco sempre fare le scelte giuste al momento più appropriato. Sul mio Milan? Ho notato miglioramenti ma in sole due partite non si può avere subito un'impronta di gioco diversa, con sprint e pressione. Proseguiremo con in nostri intensi allenamenti nel raggiungimento della condizione fisica giusta per giocare nel modo che vogliamo. Al debutto in Serie A sarà un Milan diverso, che giocherà con uno stile preciso, seppur ancora lontani dalla perfezione".