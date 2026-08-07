Negli ultimi anni il calciomercato internazionale è stato caratterizzato da investimenti sempre più importanti, con la Premier League che ha consolidato il proprio predominio economico rispetto agli altri campionati europei. I dati di Transfermarkt, relativi alle spese sostenute dai club dalla stagione 2022 in poi, fotografano perfettamente questo scenario: il Chelsea guida la classifica con un distacco impressionante, mentre le società inglesi occupano gran parte delle prime posizioni.

La graduatoria evidenzia come la disponibilità economica dei club britannici abbia permesso di costruire rose sempre più competitive, ma mette in luce anche le differenti strategie adottate dalle big europee e dalle principali squadre italiane.

Chelsea senza rivali: quasi 2 miliardi di euro investiti

A dominare la classifica è il

, che dal 2022 ha investito la cifra monstre di

, distribuiti su

.

L'arrivo della nuova proprietà ha completamente rivoluzionato la politica del club londinese, che ha puntato su tantissimi giovani di prospettiva e su acquisti di grande valore economico. Una strategia aggressiva che non ha eguali nel panorama calcistico mondiale e che ha permesso ai Blues di staccare nettamente tutte le concorrenti.

Alle sue spalle troviamo il Tottenham, secondo con 1,17 miliardi di euro, seguito dal Manchester City con 1,13 miliardi e dal Manchester United, che supera anch'esso il miliardo con 1,05 miliardi di euro. A completare la top five c'è il Paris Saint-Germain, unico club francese nelle prime posizioni, con una spesa complessiva di 969 milioni di euro.

BUDAPEST, UNGHERIA – 30 maggio: L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi e il consulente per il settore calcistico del Paris Saint-Germain Luis Campos festeggiano dopo la vittoria della squadra nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna il 30 maggio 2026 a Budapest, in Ungheria. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La Premier League domina la classifica

Osservando i primi dieci posti emerge chiaramente il dominio della

.

Oltre a Chelsea, Tottenham, Manchester City e Manchester United, figurano infatti anche

(

),

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),

(

) e

(

).

La forza economica del campionato inglese permette anche a club di seconda fascia di sostenere investimenti che, in molti altri Paesi, sarebbero alla portata soltanto delle grandi società.

L'unica eccezione fuori dall'Europa è rappresentata dall'Al-Hilal, che grazie ai grandi investimenti del calcio saudita occupa la nona posizione con 721 milioni di euro spesi.

HONG KONG, CHINA - AUGUST 5: Edon Zhegrova of Juventus celebrates 0-1 goal with Zeki Celik and Kenan Yildiz during the pre season friendly match between Chelsea and Juventus on August 5, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Le italiane: Juventus davanti a tutte, Inter molto più indietro

La

è rappresentata da cinque società nella graduatoria, ma con cifre decisamente inferiori rispetto ai top club inglesi.

La migliore italiana è la Juventus, quattordicesima con 629 milioni di euro investiti in 114 operazioni. Subito dietro troviamo il Milan, sedicesimo con 609 milioni e 126 movimenti, segno di una strategia orientata a numerosi acquisti senza raggiungere le cifre record delle big inglesi.

Più indietro il Napoli, ventesimo con 568 milioni di euro, seguito dall'Atalanta, ventiquattresima con 478 milioni, e dall'Inter, soltanto quarantesima con 357 milioni di euro.

Chiude la rappresentanza italiana la Fiorentina, quarantaduesima con 346 milioni di euro distribuiti addirittura su 205 operazioni, il dato più alto tra le squadre presenti nella parte bassa della classifica.

MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 04: Rodri of Manchester City during the Carabao Cup Semi Final Second Leg match between Manchester City and Newcastle United at Etihad Stadium on February 04, 2026 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Non conta solo quanto si spende, ma come si spende

La graduatoria dimostra come il

sia diventato un fattore sempre più determinante nel calcio moderno, ma evidenzia anche che

.

Negli ultimi anni alcune società hanno conquistato trofei con strategie molto differenti. Club come il Manchester City hanno saputo trasformare gli investimenti in un ciclo vincente, mentre altre squadre, come il Chelsea e il Manchester United, pur avendo speso cifre enormi, hanno vissuto stagioni altalenanti senza raccogliere risultati proporzionati alle risorse investite.

Allo stesso tempo, realtà come Atalanta, Napoli e Inter hanno dimostrato che una programmazione attenta, unita a una buona capacità di scouting e valorizzazione dei talenti, può consentire di competere anche con budget decisamente inferiori.

La fotografia di Transfermarkt conferma dunque una tendenza ormai consolidata: la Premier League continua a essere il campionato con la maggiore potenza finanziaria del pianeta, mentre le società italiane sono chiamate a puntare soprattutto sulla sostenibilità economica e sulla qualità delle proprie strategie di mercato per restare competitive ai massimi livelli.