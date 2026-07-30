Joao Cancelo non si è presentato al ritiro dell'Al Hilal e il caso è già esploso. Dopo le tre settimane di vacanza concesse al termine del Mondiale, il terzino portoghese avrebbe dovuto raggiungere i compagni in Inghilterra per l'inizio della preparazione estiva. Nelle immagini diffuse dal club saudita sui social, però, dell'ex Juventus e Manchester City non c'è alcuna traccia. Un'assenza che alimenta le voci di mercato. Dietro la mancata partenza ci sarebbe infatti la volontà del giocatore di lasciare l'Arabia Saudita e tornare in Spagna. La destinazione preferita è il Barcellona, dove Cancelo ha già giocato in prestito e dove ritroverebbe un ambiente che considera ideale per rilanciare la propria carriera.

Cancelo non si allena: l'Al Hilal è indispettito. Il Barcellona spera

Ilha un obiettivo: vincere la. Tornare ad alzare quella coppa che manca da più di 10 anni. Per farlo, servono giocatori funzionali a Flick. E in 6 mesi, Cancelo ha dimostrato di essere un tassello fondamentale della rosa: gioca a destra, sinistra, senza alcuna differenza. E per questo, il club blaugrana è in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda conPerché - al momento - il portoghese ha un contratto da rispettare con gli arabi. Non una cosa da poco.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Joao Cancelo dell'FC Barcelona festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

La squadra di Inzaghi spera che questo caso rientri. Non sarà facile. La volontà dell'ex Juve è acclarata. La scelta di non presentarsi al ritiro è un chiaro segnale: Cancelo vuole andare via. Ma questa volta a titolo definitivo. Quindi, niente più prestito. Se il Barcellona vorrà puntare sul serio sul giocatore, dovrà presentare un'offerta. Senza troppi patemi. Cancelo aspetta. E intanto non si allena. Inzaghi è irritato. Siamo ancora a luglio. Ma il futuro del portoghese potrebbe essere nuovamente in Spagna. Flick lo aspetta. La decisione verrà presa nei prossimi giorni.