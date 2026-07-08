Il Barcellona ha scelto di soddisfare le richieste di Flick e ha trovato un accordo per trattenere João Cancelo in Catalogna: ecco l'accordo
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Il futuro di João Cancelo sarà ancora a tinte blaugrana. Il forte desiderio del laterale portoghese di proseguire la propria avventura calcistica al Barcellona è stato accontentato dalla dirigenza catalana. Secondo quanto svelato dalla radio spagnola Cadena COPE, il club spagnolo ha trovato un accordo definitivo con l'Al-Hilal per chiudere positivamente la trattativa e definire il destino del difensore, esaudendo così una precisa richiesta tecnica dell'allenatore Hansi Flick, deciso a puntare sull'eclettismo dell'esterno lusitano.
La formula dell'operazioneNonostante il contratto che lo legava alla società saudita fino al 2027, il giocatore non farà ritorno in Arabia. L'intesa raggiunta sull'asse Barcellona-Riad si basa su una struttura contrattuale ben definita: la prima fase prevede un nuovo prestito della durata di sei mesi. Al termine di questo semestre iniziale, scatterà l'obbligo di firma su un contratto biennale, che legherà il terzino a titolo definitivo al club catalano. Per completare il trasferimento, il Barcellona verserà un indennizzo economico di circa 10 milioni di euro nelle casse della società araba. Il difensore sarà atteso dal gruppo squadra già durante il ritiro precampionato in programma in Inghilterra.
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I numeri di Cancelo con la maglia del BarcellonaLa volontà di Hansi Flick di trattenere il difensore trova solido riscontro nei dati del portoghese. Considerando la sua esperienza con la maglia del Barcellona, João Cancelo ha accumulato 65 presenze in tutte le competizioni, totalizzando 4.748 minuti.
Il suo impatto offensivo e la sua capacità di spingere su entrambe le corsie laterali sono stati determinanti: l'esterno ha infatti messo a referto 6 reti e 14 assist ai compagni durante le sue partite disputate in LaLiga. A testimoniare l'aggressività agonistica e il suo contributo tattico nella fase di ripiegamento figurano anche 13 cartellini gialli ricevuti, senza aver mai subito alcuna espulsione diretta.
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