Il futuro di João Cancelo sarà ancora a tinte blaugrana. Il forte desiderio del laterale portoghese di proseguire la propria avventura calcistica al Barcellona è stato accontentato dalla dirigenza catalana. Secondo quanto svelato dalla radio spagnola Cadena COPE, il club spagnolo ha trovato un accordo definitivo con l'Al-Hilal per chiudere positivamente la trattativa e definire il destino del difensore, esaudendo così una precisa richiesta tecnica dell'allenatore Hansi Flick, deciso a puntare sull'eclettismo dell'esterno lusitano.

La formula dell'operazione

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Nonostante il contratto che lo legava alla società saudita fino al 2027, il giocatore non farà ritorno in Arabia. L'intesa raggiunta sull'assesi basa su una struttura contrattuale ben definita: la prima fase prevede un nuovo prestito della durata di sei mesi. Al termine di questo semestre iniziale, scatterà l'obbligo di firma su un contratto biennale, che legherà il terzino a titolo definitivo al club catalano. Per completare il trasferimento, il Barcellona verserà un indennizzo economico di circanelle casse della società araba. Il difensore sarà atteso dal gruppo squadra già durante il ritiro precampionato in programma in Inghilterra.Un inserimento immediato che gli consentirà di svolgere l'intera preparazione estiva agli ordini dello staff tecnico di, con l'obiettivo dichiarato di confermarsi una colonna portante all'interno delle gerarchie tattiche del progetto blaugrana per la nuova stagione.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 GENNAIO: Joao Cancelo del FC Barcelona corre con la palla durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Oviedo allo Spotify Camp Nou il 25 gennaio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

I numeri di Cancelo con la maglia del Barcellona

La volontà didi trattenere il difensore trova solido riscontro nei dati del portoghese. Considerando la sua esperienza con la maglia del Barcellona,ha accumulato 65 presenze in tutte le competizioni, totalizzando 4.748 minuti.

Il suo impatto offensivo e la sua capacità di spingere su entrambe le corsie laterali sono stati determinanti: l'esterno ha infatti messo a referto 6 reti e 14 assist ai compagni durante le sue partite disputate in LaLiga. A testimoniare l'aggressività agonistica e il suo contributo tattico nella fase di ripiegamento figurano anche 13 cartellini gialli ricevuti, senza aver mai subito alcuna espulsione diretta.