Il futuro di Rafael Leão potrebbe riservare una svolta decisamente sorprendente. L'attaccante portoghese sarebbe stato infatti proposto in Premier League e, tra i club ai quali sarebbe stato offerto il suo profilo, sarebbero comparsi anche Leeds e Crystal Palace. Una possibilità che inevitabilmente fa rumore. Leão resta infatti uno dei giocatori più importanti e conosciuti del Milan, ma la sua situazione potrebbe cambiare qualora arrivasse l'occasione giusta durante questa finestra di mercato. Il portoghese ha caratteristiche particolarmente adatte al calcio inglese: velocità, capacità di saltare l'uomo e possibilità di creare superiorità partendo dalla fascia sinistra.

Leão in Premier League? Il Leeds ha già speso per Trafford, il Palace ha idee diverse?

PERTH, AUSTRALIA - 5 AGOSTO: Rafael Leão del Milan in azione durante la partita amichevole precampionato tra Milan e Inter all'Optus Stadium, il 5 agosto 2026 a Perth, in Australia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Tra le destinazioni emerse ci sarebbe il Crystal Palace. Per le Eagles si tratterebbe di un'operazione estremamente ambiziosa, capace di aumentare notevolmente il livello del reparto offensivo e di portare a Londra uno dei nomi più importanti degli ultimi anni di Serie A. Molto, naturalmente, dipenderebbe dalle condizioni economiche richieste per completare l'eventuale operazione. Ancora più sorprendente è l'accostamento al Leeds. Anche il club dello Yorkshire sarebbe stato sondato come possibile destinazione per Leão, anche se pure in questo caso l'aspetto economico rappresenterebbe inevitabilmente uno degli ostacoli principali.

La pista si raffredda

MILANO, ITALIA - 10 MAGGIO: Rafael Leao dell'AC Milan sembra abbattuto mentre lascia il campo dopo essere stato sostituito durante la partita di Serie A tra AC Milan e Atalanta BC allo stadio Giuseppe Meazza il 10 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Per il momento si parla soprattutto di un giocatore proposto ai due club e non necessariamente di trattative già avviate. Ma il fatto che il nome di Leão venga associato a Leeds e Crystal Palace rappresenta comunque una delle indiscrezioni più curiose di questa fase di mercato. La Premier League osserva dunque la situazione del portoghese. E se fino a poco tempo fa, pensando a un possibile futuro inglese di Leão, venivano immediatamente in mente le big del campionato, adesso potrebbero esserci anche due piste decisamente meno scontate. Il Crystal Palace solo sei mesi fa ha investito 50 milioni per il norvegese Jørgen Strand Larsen e non sembra interessato all'affare, il Leeds a certe cifre non si siede a trattare. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma per ora l'attaccante del Milan non sembra in cima alla lista dei desideri di uno dei due club.