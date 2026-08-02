Dopo anni complicati, segnati soprattutto dagli infortuni, Takehiro Tomiyasu potrebbe essere pronto a ripartire dalla Premier League. Il difensore giapponese, rimasto svincolato dopo la breve esperienza all'Ajax, è infatti uno dei nomi accostati al Crystal Palace, dove ritroverebbe un volto familiare: il connazionale Daichi Kamada. Al momento non c'è ancora una trattativa concreta, ma il giocatore si sta allenando con gli Eagles durante il ritiro estivo, alimentando le voci su un possibile trasferimento.

Tomiyasu: l'ultimo treno ferma a Londra Sud

MANCHESTER, INGHILTERRA - 31 MARZO: Takehiro Tomiyasu dell'Arsenal osserva il gioco durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal FC all'Etihad Stadium, il 31 marzo 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Per Tomiyasu sarebbe l'occasione perfetta per rilanciare una carriera che, fino a pochi anni fa, sembrava destinata ai massimi livelli. Dopo essersi messo in mostra con Avispa Fukuoka, Sint-Truiden e Bologna, il difensore arrivò all'Arsenal nel 2021 conquistando subito la fiducia di Mikel Arteta grazie alla sua duttilità. Capace di giocare sia da terzino che da centrale, è sempre stato apprezzato per intelligenza tattica, affidabilità e qualità in costruzione. A frenarne l'ascesa sono stati però i numerosi problemi fisici.

Le lunghe assenze hanno limitato il suo impatto prima con i Gunners e poi nella parentesi all'Ajax, dove ha disputato poche partite. Nonostante tutto, il difensore è riuscito a rientrare nel giro della nazionale giapponese, partecipando anche al Mondiale 2026, segnale di come il suo valore tecnico non sia mai stato messo in discussione.

Il Palace potrebbe parlare ancora più giapponese

Daichi Kamada alza la Conferene League con il Crystal Palace - Ph Getty Images

Il Crystal Palace rappresenterebbe una destinazione ideale. Il club londinese è alla ricerca di rinforzi in difesa e Tomiyasu potrebbe offrire esperienza, versatilità e conoscenza del campionato inglese. Inoltre, la presenza di Kamada potrebbe facilitare il suo inserimento nello spogliatoio e nella vita fuori dal campo. Proprio il centrocampista giapponese avrebbe contribuito a portarlo ad allenarsi con la squadra durante la preparazione estiva.