Rottura totale fra Julian Alvarez e l'Atletico Madrid. L'attaccante vorrebbe accettare la corte del Barcellona e lasciare il club ma non è riuscito ad avere un confronto con l'allenatore, Simeone, e neanche con Miguel Ángel Gil Marín, l'ad dell'Atletico.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid share first image of Julián Álvarez today, back to work at the club. pic.twitter.com/gWqVFqg3tK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Julian Alvarez-Atletico Madrid: rapporto compromesso?

La tensione fra Juliane il suo club, l'Atletico Madrid, sta esplodendo come racconta Mundo Deportivo. La causa? Il fatto che l'attaccante sarebbe deciso a lasciare i Colchoneros e passare al Barcellona . Il club del presidente Joan, infatti, sta corteggiando da parecchio tempo la stella della squadra rivale e l'argentino, dal canto suo, sembra ormai deciso:. Il problema è che in casa Atletico si sta cercando di evitare questo trasferimento, con ogni mezzo disponibile. Alvarez, infatti, è rientrato ieri al centro sportivo della società per mettersi a disposizione, ma non solo.

Era sua ferma intenzione parlare con il tecnico e con l'amministratore delegato: per cercare di convincerli a venderlo, a lasciarlo andare. Peccato che non abbia trovato nessuno dei due. E si sia infuriato.

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid segna il primo gol della sua squadra su rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e Arsenal FC allo stadio Metropolitano il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, l'attaccante sarebbe rimasto sorpreso dal fatto che, essendo a conoscenza della data del suo rientro, Simeone non fosse al centro sportivo. Simeone, infatti, è a Ibiza per due giorni di festa. Ma, secondo Alvarez, sapeva perfettamente che il giocatore tornava e non ha avuto il coraggio di parlarci e di affrontare la questione. Stesso discorso vale, inoltre, per l'amministratore delegato del club, Miguel Ángel Gil Marín: anche lui non era presente e anche con lui è stato possibile avviare un dialogo. In questo momento Alvarez sarebbe stufo, offeso e amareggiato. Voleva affrontare la questione con il dialogo, ma non gli è stato permesso.

Tale situazione ha prodotto la reazione del calciatore. Stufo e amareggiato, Julian ha deciso di reagire. La sua pazienza è al limite: "Non contate su di me", avrebbe dichiarato. Le sue parole dovrebbero tramutarsi in azione da mercoledì, quando il Cholo tornerà e riprenderanno gli allenamenti. Da quel momento, ignorare il problema sarà inutile.