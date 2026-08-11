L’Inter torna con decisione su Djed Spence. Il club nerazzurro è pronto a presentare un’offerta ufficiale per l’esterno del Tottenham qualora le richieste degli Spurs dovessero scendere rispetto ai 45 milioni di euro fissati dopo il Mondiale. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la società nerazzurra ritiene infatti che oggi l’operazione possa essere impostata su una cifra inferiore ai 40 milioni, e i contatti sono pronti a ripartire. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già manifestato la propria volontà di trasferirsi a Milano.

La trattativa torna dunque in carreggiata e, per l’Inter, Spence potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente importante per un ruolo che dopo l’addio di Denzel Dumfries è rimasto scoperto.

Dumfries è partito: a destra serve un rinforzo

partenza di Dumfries al Real Madrid La necessità dell’Inter è soprattutto numerica e qualitativa. La recente

ha lasciato un vuoto importante sulla fascia destra, considerando il peso che l’olandese aveva avuto negli ultimi anni nel sistema nerazzurro.

Al momento, infatti, le alternative non sembrano sufficienti per affrontare un'intera stagione ad altissimo livello. C'è Diouf, che sta offrendo risposte positive in questo precampionato, ma nasce principalmente come centrocampista e rappresenta quindi una soluzione adattata sulla corsia esterna. L'ex Lens è diventato un vero e proprio pupillo della tifoseria e si sta ritagliando un posto importante, ma affidargli per tutta la stagione un ruolo così delicato sarebbe una scommessa senza avere una vera e propria alternativa.

Diverso il discorso per Luis Enrique, che non è mai riuscito a convincere pienamente e non sembra offrire le garanzie necessarie per raccogliere l’eredità di Dumfries. Ecco perché l'arrivo di un vero esterno destro di ruolo è diventato una delle priorità del mercato nerazzurro.

Josè Mourinho, allenatore del Real Madrid, parla con Denzel Dumfries durante il match di precampionato tra Real Madrid e Fiorentina Woerthersee Stadion l'1 agosto 2026 in Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

Spence, il profilo ideale per la nuova Inter

In questo scenario,

assume un significato particolare. L’inglese possiede infatti caratteristiche che sembrano sposarsi perfettamente con le esigenze dell’Inter:

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Si tratta di un esterno capace di percorrere tutta la fascia, partecipando sia alla fase di possesso sia a quella difensiva. Una caratteristica fondamentale per una squadra che vuole continuare a utilizzare gli esterni come elementi determinanti nella costruzione del gioco.

Il suo percorso recente ha inoltre aumentato sensibilmente l’interesse nei suoi confronti. Spence è stato tra i giocatori più interessanti dell’Inghilterra al Mondiale, mettendo in mostra proprio quelle qualità atletiche e tecniche che lo rendono particolarmente appetibile per l’Inter. Le sue prestazioni hanno contribuito anche a far crescere la valutazione del suo cartellino, con il Tottenham che inizialmente ha fissato una richiesta molto alta.

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Il Mondiale ha fatto salire le quotazioni

La Coppa del Mondo ha rappresentato una vera e propria vetrina per Spence. L’esterno inglese ha sfruttato le sue qualità migliori, dimostrando di poter sostenere ritmi elevati e di essere in grado di

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È proprio questo uno degli aspetti che potrebbe convincere definitivamente l’Inter a investire su di lui. I nerazzurri hanno bisogno di un giocatore capace non soltanto di presidiare la corsia, ma anche di creare pericoli individualmente, soprattutto nelle partite in cui gli avversari si chiudono e diventa necessario trovare una soluzione attraverso una giocata personale. Spence, in questo senso, potrebbe offrire qualcosa di diverso rispetto alle attuali alternative.

MILANO, ITALIA - 29 LUGLIO: L'FC Internazionale presenta il nuovo acquisto John Stones il 29 luglio 2026 a Milano, Italia. (Foto di FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Un altro elemento interessante riguarda il possibile arrivo a Milano di John Stones. Il difensore inglese è infatti appena approdato all’Inter e conosce già Spence dall’esperienza con la Nazionale inglese. La presenza di un connazionale già inserito nell’ambiente nerazzurro potrebbe rappresentare un ulteriore piccolo vantaggio per l’esterno, chiamato a trasferirsi in un nuovo campionato e in un nuovo Paese. Sul campo, inoltre, la possibilità di ritrovare Stones potrebbe facilitare anche l’inserimento tattico, considerando la conoscenza reciproca maturata con i Tre Leoni.

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Spence, l’Inter ci crede: ora serve l’intesa con il Tottenham

Il punto decisivo resta però economico. Il Tottenham ha valutato Spence

, una cifra che l’Inter non considera ideale. La società nerazzurra ritiene che l’operazione possa essere condotta su una cifra

concorrenza di Manchester United e Liverpool. e proprio su questo punto si concentreranno i prossimi colloqui, battendo al contempo la

La volontà del giocatore, però, sembra essere dalla parte dei nerazzurri. Spence sarebbe desideroso di trasferirsi all’Inter, un elemento che potrebbe diventare importante nel momento in cui le due società torneranno a discutere concretamente dell’operazione. Per l’Inter sarebbe un investimento significativo, ma anche un acquisto che risponderebbe a una necessità primaria della rosa. Dopo la partenza di Dumfries, infatti, serve un esterno capace di garantire spinta, velocità e continuità sulla destra.

E il buon Mondiale di Spence ha fatto capire una cosa: il potenziale per diventare il nuovo padrone della fascia nerazzurra c’è tutto. Ora resta da capire se Inter e Tottenham riusciranno a trovare il punto d’incontro sul prezzo.