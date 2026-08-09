Djed Spence, è sfida a tre: Inter, Manchester United e Liverpool sul terzino del Tottenham. Sarà Serie A o Inghilterra?
Il futuro di Djed Spence potrebbe essere lontano dal Tottenham. Il laterale inglese è diventato uno dei nomi più interessanti di questa fase del mercato e attorno a lui si starebbe formando una vera e propria sfida internazionale: Inter, Manchester United e Liverpool seguono con attenzione la situazione.
Spence rimarrà in Premier League?
Spence arriva da un periodo che ne ha rilanciato definitivamente le quotazioni. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce, unita a velocità, forza atletica e propensione offensiva, lo rende un profilo particolarmente appetibile per squadre alla ricerca di un esterno moderno. Il Tottenham, però, non sembra intenzionato a concedere sconti e per lasciarlo partire potrebbe chiedere una cifra nell'ordine dei 30-35 milioni di sterline. L'Inter è una delle società che da più tempo osservano Spence. Il suo nome è stato accostato ai nerazzurri soprattutto nell'ottica di rinforzare le fasce e aggiungere alla rosa un giocatore capace di interpretare entrambe le corsie.
Manchester United: opzione concreta
Il principale ostacolo resta economico. La valutazione degli Spurs è importante e la concorrenza proveniente dalla Premier League rischia inevitabilmente di complicare i piani nerazzurri. Proprio per questo l'Inter dovrà capire fino a che punto spingersi per un giocatore che, per caratteristiche, avrebbe comunque tutto per adattarsi rapidamente al calcio italiano. Nelle ultime settimane si è fatto avanti anche il Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di maggiore qualità e affidabilità sugli esterni difensivi e Spence rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante proprio grazie alla sua duttilità. Conosce perfettamente la Premier League, è ancora nel pieno della propria carriera e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. Per lo United potrebbe quindi rappresentare un investimento immediatamente utilizzabile, soprattutto se il Tottenham aprisse concretamente alla cessione.
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