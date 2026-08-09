Il futuro di Djed Spence potrebbe essere lontano dal Tottenham. Il laterale inglese è diventato uno dei nomi più interessanti di questa fase del mercato e attorno a lui si starebbe formando una vera e propria sfida internazionale: Inter, Manchester United e Liverpool seguono con attenzione la situazione.

Spence rimarrà in Premier League?

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Djed Spence del Tottenham Hotspur osserva il gioco durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Spence arriva da un periodo che ne ha rilanciato definitivamente le quotazioni. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce, unita a velocità, forza atletica e propensione offensiva, lo rende un profilo particolarmente appetibile per squadre alla ricerca di un esterno moderno. Il Tottenham, però, non sembra intenzionato a concedere sconti e per lasciarlo partire potrebbe chiedere una cifra nell'ordine dei 30-35 milioni di sterline. L'Inter è una delle società che da più tempo osservano Spence. Il suo nome è stato accostato ai nerazzurri soprattutto nell'ottica di rinforzare le fasce e aggiungere alla rosa un giocatore capace di interpretare entrambe le corsie.

Manchester United: opzione concreta

Djed Spence, calciatore del Tottenham, in azione nell'ultima sfida contro il Manchester United (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il principale ostacolo resta economico. La valutazione degli Spurs è importante e la concorrenza proveniente dalla Premier League rischia inevitabilmente di complicare i piani nerazzurri. Proprio per questo l'Inter dovrà capire fino a che punto spingersi per un giocatore che, per caratteristiche, avrebbe comunque tutto per adattarsi rapidamente al calcio italiano. Nelle ultime settimane si è fatto avanti anche il Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di maggiore qualità e affidabilità sugli esterni difensivi e Spence rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante proprio grazie alla sua duttilità. Conosce perfettamente la Premier League, è ancora nel pieno della propria carriera e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. Per lo United potrebbe quindi rappresentare un investimento immediatamente utilizzabile, soprattutto se il Tottenham aprisse concretamente alla cessione.