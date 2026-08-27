Nel lontano 2002, quando era ancora uno studente, Valdas Dambrauskas partecipò alla versione lituana di "Chi vuol essere milionario?" e portò a casa 4000 litas, una cifra che oggi equivarrebbe a circa 2500 sterline. Ben 24 anni più tardi, quel giovane concorrente è diventato un allenatore di una squadra che giocherà la prossima Champions League: il Sabah FK. Durante il cammino per la qualificazione ha eliminato i gallesi del The New Saints, i finlandesi del KuPS, nettamente i danesi dell'AGF e infine, nel turno finale, gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva.

Sabah FK: la storia dell'allenatore Dambrauskas dalla TV alla Champions

Come riporta The Sun, Dambrauskas, oggi 49enne, non è mai stato un calciatore professionista, dopo quella vincita televisiva però decise di investire quei soldi nel proprio sogno. Li portò in banca e si trasferì in, dove iniziò a costruire il proprio percorso nel mondo del calcio. Si iscrisse alla, studiando Sports Science and Coaching, e riuscì a entrare nei settori giovanili di alcuni dei club più prestigiosi del Paese, tra cui

OSWESTRY, INGHILTERRA - 14 LUGLIO: L'allenatore del Sabah FK Valdas Dambrauskas abbraccia i tifosi dopo la partita di ritorno del primo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2026/27 tra The New Saints e Sabah al Park Hall il 14 luglio 2026 a Oswestry, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

A un certo punto Dambrauskas si ritrovò ad allenare i Kingsbury London Tigers, squadra della nona serie inglese, riuscendo a ottenere una serie di risultati che sarebbero rimasti nella storia del club. Successivamente tornò in Lituania, lavorando con le selezioni giovanili nazionali, prima di iniziare la scalata verso il calcio professionistico europeo.

La sua carriera lo ha portato in diversi Paesi e gli ha permesso di mettere in bacheca trofei in Lettonia, Bulgaria e Croazia. Ma il capitolo più importante della sua storia è arrivato in Azerbaigian.

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Dambrauskas ha assunto la guida del(club creato nel 2017) nell'estate del 2025 e, in poco tempo, ha regalato al club il primo campionato della sua storia, completando anche il. Ma la vera impresa è arrivata in Europa, dove ha raggiunto la qualificazione alla massima competizione europea dopo un percorso straordinario, considerando che il club azero èentrati dal primo turno preliminarefino a raggiungere la fase campionato.

Dopo la sconfitta per 2-1 nell'andata contro l'Hapoel Beer-Sheva, il Sabah si è trovato addirittura sotto di due gol nel doppio confronto durante il ritorno a Baku. Poi, nei secondi finali del recupero, è arrivata la rete di Tellur Mutallimov, una conclusione al volo che ha rimesso tutto in equilibrio e trascinato la partita ai supplementari. Nel tempo supplementare, l'espulsione di Djibril Diop ha cambiato definitivamente l'inerzia della sfida, con il Sabah ha colpito ancora con Orphe Mbina e Joy-Lance Mickels, completando una rimonta clamorosa: 5-2 al termine dei 120 minuti e 6-4 complessivo. Storia.